Банки минулого тижня видали доступних кредитів на 2,6 мільярда

Із моменту старту програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків кредити на 229,5 млрд грн, із них за останній тиждень - на 2,6 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

"За минулий тиждень у межах програми видано 289 пільгових кредитів на загальну суму 2,6 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 111 кредитних договорів на суму 0,63 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

З моменту старту державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 71 013 кредитів на загальну суму 229,5 млрд грн, з яких 48 113 - від банків державного сектору економіки на загальну суму 101,01 млрд гривень (станом на 04.09.2023 р.).

За час дії воєнного стану в Україні у межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 36 191 кредитний договір на загальну суму 139,8 млрд грн (у тому числі банками державного сектору - 27 657 кредитних договорів на суму 74,4 млрд грн), з яких: 6,79 млрд грн - на інвестиційні цілі, 7,93 млрд грн - як антикризові кредити, 4,07 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 33,9 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників та 57,82 млрд грн - на антивоєнні цілі.

Як повідомлялося, урядова програма «Доступні кредити 5-7-9%» стартувала 1 лютого 2020 року. В її межах діють три відсоткові ставки (залежно від дати заснування бізнесу та його розміру (річного обороту): 5% річних - якщо виручка до 25 млн гривень і створюються мінімум 2 робочих місця протягом першого кварталу; 7% річних - для бізнесу з виручкою до 25 млн гривень; 9% річних - для бізнесу з виручкою до 50 млн гривень.

У березні 2023 року Кабінет Міністрів дозволив підприємцям із територій можливих бойових дій і деокупованих територій брати участь у державній програмі «Доступні кредити 5-7-9%».

Програму «Доступні кредити 5-7-9%» реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності фонду.