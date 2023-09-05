Долар стабілізується, австралійський долар падає на тлі наближення РБА

Долар у вівторок був твердим, а австралійський долар перебував під невеликим тиском, оскільки трейдери чекали на рішення Резервного банку Австралії за процентною ставкою, роблячи ставки на те, що ставки, можливо, досягли піку.

Австралійський долар знизився на 0,5% до $0,6431 на початку торгів. М'якіші, ніж очікувалося, дані щодо інфляції за липень вселяють на ринки впевненість, що процентна ставка залишиться на рівні 4,1%, коли РБА оголосить про своє рішення в найближчі кілька годин, що набагато нижче, ніж ставки овернайт у США, що становлять близько 5,25-5,5%.

Зустріч голови Філіпа Лоу є останньою перед тим, як Мішель Буллок обійме посаду, і основну увагу буде приділено тому, що можна почерпнути з перспектив. Австралія знизила прогноз експорту пшениці у вівторок, хоча дані поточного рахунку показали, що у другому кварталі обсяги всього експорту допомогли стимулювати економіку.

Валютні ринки відразу залишалися стабільними, обсяги знизилися через свята в США і було мало економічних даних, що дозволяють оцінити, чи може глобальний цикл підйому також добігти кінця.

Євро піднявся з недавніх мінімумів і на початку азіатської сесії залишався стабільним на рівні $1,0793. Казначейські облігації США відкрилися зниженням в Азії після закриття готівкового ринку в понеділок, при цьому доходність 10-річних облігацій зросла на 3 базові пункти до 4,20%.

Єна впала за ніч, і аналітики очікують, що вона наблизиться до 150 за долар, якщо не відбудеться різкої зміни розриву між прибутковістю Японії, прив'язаною до нуля, і прибутковістю США, яка комфортно перевищує 4%. Востання долар коштував 146,55 єни.

Аукціон державних облігацій Японії у вівторок може змінити ситуацію, якщо він піде навперейми і прибутковість підскочить - хоча спад витрат домогосподарств може стримувати зростання ставок.

"Я вірю, що 150, ймовірно, знову будуть захищені, і Міністерство фінансів дійсно, ймовірно, хоче вселити це в гравців ринку", - сказав Барт Вакабаяші, менеджер токійської філії State Street Bank, маючи на увазі державне валютне втручання.

Поза тим, основна увага приділяється тому, як дані визначають відсоткові ставки на заході та чи вказують крапельні стимулюючі заходи у Китаї на посилення економічної підтримки Пекіном.

Очікується пом'якшення обмежень на покупку житла, а Китай знижує відсоткові ставки, одночасно втрутившись у зміцнення національної валюти. У вівторок юань тримався на рівні 7,2825.

Дані PMI будуть опубліковані пізніше під час сесії, так само як і ціни європейських виробників (хоча вони, як правило, не сильно відхиляються від раніше опублікованих оцінок) та виробничі замовлення в США.

«Важливо те, як розвиватимуться дані в кожній країні, що дозволить зрозуміти, чи справді ці цикли посилення завершилися, а можливо, і ні», - сказав Імре Шпейзер, стратег Westpac в Окленді. "Це гра очікування".

Стерлінг вагався на рівні $1,2624. Новозеландський долар впав на 0,2% до тижневого мінімуму $0,5926.