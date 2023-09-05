Фінансові новини
- |
- 05.09.23
- |
- 09:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Після державних свят ф'ючерси на індекс Dow торгуються нижче
07:46 05.09.2023 |
У понеділок увечері ф'ючерси на акції США торгувалися неоднозначно, при цьому основні індекси залишалися закритими через святкування Дня праці.
До 18:40 за східним часом (22:40 за Грінвічем) ф'ючерси на Dow Jones та S&P 500 впали на 0,1% кожен, у той час як ф'ючерси на Nasdaq 100 торгувалися без змін.
Напередодні сесії вівторка учасники ринку уважно стежитимуть за щомісячними виробничими замовленнями, даними торгового балансу та індексом ділової активності у сфері послуг Markit.
У ході торгів у п'ятницю промисловий індекс Dow Jones додав 115,8 пунктів, або 0,3%, до 34 837,7, індекс S&P 500 піднявся на 8,1 пунктів, або 0,2%, до 4 515,8, а індекс NASDAQ Composite закрився без змін на позначці 14031,8.
На ринках облігацій 10-річні ставки США були на рівні 4,206%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Перемовник, який багато знає. Навіщо Умєров Зеленському
|Кабмін забере у місцевих бюджетів податок на виплати військовослужбовцям
|Міноборони замовили в українських виробників кращих і дешевших курток для військових на 1,9 мільярда
|Закон про продаж сигарет у duty-free не набрав чинності через зволікання з його публікацією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В ua-offshore рассказали об особенностях регистрации оффшоров в Уэльсе
У РУБРИЦІ
|Банки минулого тижня видали доступних кредитів на 2,6 мільярда
|Ціни на золото не змінилися щодо долара, прибутковість стабільна, незважаючи на нові сигнали ФРС
|Азіатські фондові індекси падають, оскільки радість щодо Китаю спадає, побоювання щодо інфляції зростають
|Долар стабілізується, австралійський долар падає на тлі наближення РБА
|Після державних свят ф'ючерси на індекс Dow торгуються нижче
|У ПриватБанку заявили, що можуть втратити землю в Буковелі
Бізнес
|Volkswagen представив концепт T7 California
|X (Twitter) повертає політичну рекламу вперше з 2019 року — дякуємо, Ілону Маску
|Прокурори розслідують витрати Tesla на будівництво секретного «скляного будинку Ілона Маска»
|X (Twitter) отримав ліцензію на криптоплатежі на тлі понад 2 тис. позовів ексспівробітників на $3,5+ млн
|Instagram анонсував нову функцію для Stories
|Google Meet представила штучний інтелект, який може бути присутнім на зустрічі замість користувача
|Google стверджує, що понад половина стартапів у галузі генеративного ШІ використовують хмарні сервіси компанії