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Після державних свят ф'ючерси на індекс Dow торгуються нижче

07:46 05.09.2023 |

Фінанси

 

У понеділок увечері ф'ючерси на акції США торгувалися неоднозначно, при цьому основні індекси залишалися закритими через святкування Дня праці.

До 18:40 за східним часом (22:40 за Грінвічем) ф'ючерси на Dow Jones та S&P 500 впали на 0,1% кожен, у той час як ф'ючерси на Nasdaq 100 торгувалися без змін.

Напередодні сесії вівторка учасники ринку уважно стежитимуть за щомісячними виробничими замовленнями, даними торгового балансу та індексом ділової активності у сфері послуг Markit.

У ході торгів у п'ятницю промисловий індекс Dow Jones додав 115,8 пунктів, або 0,3%, до 34 837,7, індекс S&P 500 піднявся на 8,1 пунктів, або 0,2%, до 4 515,8, а індекс NASDAQ Composite закрився без змін на позначці 14031,8.

На ринках облігацій 10-річні ставки США були на рівні 4,206%.
За матеріалами: investing.com
 

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