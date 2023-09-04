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Долар США почав зміцнюватися до єни, надалі дешевшає в парі з євро і фунтом
16:23 04.09.2023 |
Американський долар удень у понеділок залишається в мінусі до євро і фунта і перейшов до зростання в парі з єною за зниженої активності трейдерів у зв'язку з вихідним днем у США (День праці).
Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести основних світових валют, знижується під час торгів на 0,13%. Більш широкий WSJ Dollar Index втрачає 0,07%.
Пара євро/долар за даними на 15:41 EET у понеділок торгується на рівні $1,0797 порівняно з $1,0777 на закриття попередньої сесії, євро додає близько 0,2%.
Фунт до долара зміцнився на 0,27% і торгується на позначці $1,2625 проти $1,2591 минулої п'ятниці.
Курс долара в парі з єною перебуває на рівні 146,42 єни проти 146,25 єни за підсумками минулої сесії.
Ринок очікує публікації регіонального економічного огляду Федеральної резервної системи (ФРС) Beige Book у середу і нових даних щодо ринку праці США в четвер, які можуть надати додаткового уявлення про траєкторію подальшого руху процентних ставок у цій країні.
Як стало відомо минулого тижня, безробіття в Штатах у серпні несподівано зросло до 3,8% з липневих 3,5%, оновивши максимум з лютого минулого року. Тим часом кількість робочих місць в американській економіці збільшилася на 187 тис. замість очікуваного зростання на 170 тис.
Крім того, індекс ділової активності у виробничому секторі США (ISM Manufacturing) у серпні збільшився до 47,6 пункту порівняно з 46,4 пункту місяцем раніше. Аналітики в середньому очікували меншого підйому - до 47 пунктів.
Значення індикатора нижче 50 пунктів свідчить про спад активності в секторі. Індекс залишається нижче цієї позначки вже десять місяців поспіль.
Наразі на тлі таких статданих учасники ринку вважають, що Федрезерв не підвищуватиме ключової процентної ставки на вересневому засіданні. Також зростає ймовірність, що ФРС загалом закінчила цикл посилення грошово-кредитної політики, пише Trading Economics.
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