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Європейські акції зростають; промова Лагард у центрі уваги

12:07 04.09.2023 |

Фінанси

 

Європейські фондові ринки у понеділок торгувалися з підвищенням, чому сприяло зростання в Азії після сильного тижня на Волл-стріт, напередодні виступу глави ЄЦБ Крістін Лагард.

О 03:35 за східним часом (07:35 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,6% вище, FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,6%, а CAC 40 у Франції додав 0,8%.

Активність, швидше за все, буде обмежена у понеділок, оскільки США перебувають у відпустці.

Європейські фондові індекси отримали вигоду від позитивного тону, що спостерігався в Азії, при цьому китайські ринки показали найкращі результати на тлі зростання оптимізму з приводу того, що серія невеликих політичних кроків з боку Пекіна може призвести до суттєвого пакету стимулюючих заходів у найближчому майбутньому.

Настрій також покращився у понеділок, коли забудовник Country Garden Holdings отримав схвалення власників облігацій на продовження деяких термінів погашення боргу, запобігаючи потенційному дефолту.

Китайська влада, як правило, зосередила свої заходи на секторі нерухомості, що відчуває труднощі, включаючи збільшення місцевої доларової ліквідності та послаблення деяких правил іпотечного кредитування минулого тижня.

Китай є основним ринком для низки найбільших компаній Європи, і нестійке відновлення його економіки, другий за величиною у світі, чинить тиск на економіку єврозони.

У Європі картина менш оптимістична.

Дані, опубліковані в понеділок, показали, що експорт Німеччини в липні впав на 0,9% порівняно з місяцем раніше, оскільки світовий попит продовжував знижуватися.

"Торгівля більше не є сильним драйвером сталого зростання німецької економіки, як раніше, а скоріше гальмом", - сказав Карстен Бжескі, глобальний керівник відділу макроекономіки ING.

Крім того, кількість безробітних в Іспанії зросла на 0,9% у серпні порівняно з місяцем раніше, внаслідок чого загалом 2,70 мільйона людей залишилися без роботи.

Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард виступить пізніше у понеділок, і її коментарі будуть проаналізовані щодо можливих дій щодо грошово-кредитної політики на наступному засіданні центрального банку наприкінці цього місяця.

Що стосується корпоративних новин, акції Volvo Car зросли на 1,2% після того, як шведський автовиробник повідомив про зростання щомісячного продажу автомобілів на 18% у серпні порівняно з минулим роком, чому сприяв попит у Європі та США.
За матеріалами: investing.com
 

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