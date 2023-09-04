Ціни на золото зростають, оскільки побоювання щодо підвищення ставок слабшають, оптимізм щодо Китаю посилює мідь

Ціни на золото трохи зросли в понеділок, продовжуючи зростання порівняно з попередньою сесією, оскільки неоднозначні дані праці у США зміцнили очікування того, що Федеральна резервна система збереже процентні ставки на колишньому рівні.

Ця ідея вплинула на долар і прибутковість казначейських облігацій, дозволивши жовтому металу зрости в перспективі меншого зростання його альтернативних витрат.

Більш слабкий долар також сприяв зростанню цін на мідь, оскільки червоний метал виграв від оптимізму з приводу додаткових заходів стимулювання з боку великого імпортера Китаю, а також ознак деякого відновлення ділової активності в Китаї.

Цього тижня увага тепер зосереджена на інших економічних показниках Китаю, а також на будь-яких інших сигналах щодо економіки США та майбутньому підвищенні ставок. Проте очікується, що торгівля на ринках металів у понеділок залишиться дещо обмеженою через вихідний день на ринку США.

О 00:23 за східним часом (04:23 за Грінвічем) спотове золото зросло на 0,2% до $1944,80 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, зросли на 0,2% до $1970,95 за унцію.

Жовтий метал продемонстрував сильне відновлення минулого тижня, оскільки низка середніх економічних показників США показала, що ФРС, ймовірно, має обмежений потенціал для подальшого підвищення відсоткових ставок. У той час як кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі у серпні зросла, рівень безробіття також зріс.

Наразі майже одноголосно очікується, що центральний банк у вересні збереже ставки на стабільному рівні, а також може оголосити про закінчення поточного циклу підвищення ставок.

Але хоча процентні ставки в США навряд чи зростатимуть далі, очікується, що вони залишаться на більш ніж 20-річних максимумах ще довше, враховуючи, що інфляція в США залишається стійкою.

Такий сценарій, як і раніше, обмежує потенціал зростання золота, враховуючи, що високі відсоткові ставки збільшують альтернативну вартість володіння зливками.

Ринки зараз чекають на виступи представників ФРС цього тижня, щоб отримати більше інформації про грошово-кредитну політику, а також ще кілька показників найбільшої економіки світу.

Серед промислових металів ціни на мідь зросли в понеділок, наблизившись до місячного максимуму на тлі оптимізму, що зростає, з приводу відновлення економіки найбільшому імпортері, Китаї.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,3% - до $3,8628 за фунт.

Ринки чекають від Пекіна нових заходів стимулювання, особливо заходів, спрямованих на китайський ринок нерухомості, оскільки уряд намагається підтримати відновлення економіки, що сповільнюється. Було відмічено, що китайські банки знизили ставки по депозитах у юанях, тоді як Народний банк також послабив деякі вимоги щодо іпотечних кредитів.

Настроям на ринку нерухомості також сприяло те, що забудовник Country Garden Holdings, що потрапив у біду, досягла угоди з власниками боргів про відстрочення деяких платежів.

Цього тижня основна увага також приділяється даним з торгівлі та інфляції в Китаї, які мають дати більше інформації про найбільшого у світі імпортера міді.