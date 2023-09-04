Азіатські фондові індекси зростають на тлі послаблення побоювань щодо підвищення ставок та надій на стимулювання економіки Китаю

Більшість азіатських акцій різко зросли в понеділок, оскільки неоднозначні дані щодо зайнятості в США зміцнили очікування того, що Федеральна резервна система збереже ставки без змін, тоді як ринки очікують на нові заходи стимулювання з боку Китаю.

У п'ятницю регіональні фондові індекси продемонстрували сильне зростання слідом за Волл-стріт, після того, як змішані дані щодо зайнятості та безробіття показали подальше охолодження на ринку праці, що дає ФРС менше можливостей для подальшого підвищення відсоткових ставок. Це посилило очікування, що центральний банк США збереже ставки на колишньому рівні у вересні і, можливо, до кінця року.

Хоча ставки в США, ймовірно, залишаться високими ще тривалий час, перспектива припинення підвищення ставок вказує на деяке полегшення для азійських ринків, які торік постраждали від зростання.

У понеділок китайські ринки показали найкращі результати в Азії: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли більш ніж на 1% кожен.

Гонконгський індекс Hang Seng зріс на 1,8%, чому сприяли головним чином акції компаній нерухомості, оскільки Country Garden Holdings отримала схвалення власників облігацій на продовження деяких термінів погашення боргу, запобігаючи потенційному дефолту. Акції підскочили майже на 10% та стали лідерами зростання на Hang Seng.

Акції важковагових технологічних компаній також отримали підтримку від перспективи припинення підвищення ставок у США, тоді як акції нафтогазових компаній зросли за високими цінами на нафту.

В даний час основна увага приділяється подальшим заходам Пекіна щодо підтримки економічного зростання, особливо заходам щодо підтримки ринку нерухомості після того, як Китай збільшив ліквідність у місцевих доларах і послабив деякі правила іпотечного кредитування минулого тижня.

Цього тижня ринки також чекали на дані з торгівлі Китаю, після того, як дані індексу менеджерів із закупівель за минулий тиждень показали деяке поліпшення ситуації в другій за величиною економіці світу.

Оптимізм із приводу Китаю сприяв зростанню на інших азіатських ринках: японський Nikkei 225 піднявся на 0,4%, а ширший індекс TOPIX додав 0,6%.

Південнокорейський індекс KOSPI додав 0,1%, у той час, як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали помірно позитивне відкриття.

Австралійський індекс ASX 200 у понеділок зріс на 0,4%, при цьому основна увага була приділена засідання Резервного банку Австралії у вівторок.

Очікується, що центральний банк збереже ставки на паузі з огляду на те, що інфляція в Австралії суттєво знизилася в останні місяці. Очікується, що банк також не запропонує жодних серйозних змін до майбутньої реорганізації свого вищого керівництва: заступник керуючого Мішель Баллок займе посаду керуючого після закінчення терміну повноважень Філіпа Лоу наприкінці цього місяця.

Прибуток BHP Group Ltd, найбільшої акції на ASX 200, також підтримав індекс після того, як англо-австралійська гірничодобувна компанія заявила, що бразильський суд схвалив її плани щодо реорганізації її спільного підприємства Samarco в рамках наслідків про прорив дамби у 2015 році, внаслідок якого загинули 19 людей і який став найстрашнішою екологічною катастрофою в історії Бразилії.