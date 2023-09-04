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Долар стабільний, оскільки трейдери роблять ставку на те, що ФРС покінчила зі ставками
07:21 04.09.2023 |
Долар почав понеділок стійко, оскільки інвестори оцінили дані щодо зайнятості в США, які показали деякі ознаки охолодження та посилили очікування того, що Федеральна резервна система, ймовірно, наблизилась до кінця посилення грошово-кредитної політики.
Дані в п'ятницю показали, що в серпні зростання зайнятості в США прискорилося, але рівень безробіття підскочив до 3,8%, а зростання заробітної плати сповільнилося. У червні та липні економіка створила на 110 000 робочих місць менше, ніж повідомлялося раніше.
"Метафора Золотовласки часто використовується і зловживається в економічних і фінансових колах, але щодо різних сигналів про "м'яку посадку", що виходять зі звіту, в даному випадку вона здається цілком доречною", - сказав Рей Аттрілл, голова відділу валютної стратегії Національного банку Австралії.
Як показує CME FedWatch tool, ринки оцінюють у 93% ймовірність того, що ФРС цього місяця збереже ставку на колишньому рівні, і більше 60% ймовірність того, що цього року більше не буде підвищень.
По відношенню до кошика валют долар мало змінився і склав 104,20, але залишився поблизу двомісячного піку 104,44 якого він досяг 25 серпня. Індекс зріс на 1,7% у серпні, перервавши двомісячну смугу невдач. Ринки США у понеділок закриті.
Низка економічних даних, що свідчать про уповільнення інфляції, а також про пом'якшення ситуації на ринку праці, посилили враження, що економіка США остигає без різкого уповільнення, посилюючи сподівання на те, що економіка налаштована на м'яку посадку.
Однак стратеги Citi попереджають про жорсткішу посадку, заявляючи в замітці, що «стійка інфляція заробітної плати та цін призведе до більш високих та довгострокових облікових ставок і, зрештою, до суттєвішого уповільнення економічної активності».
Увага інвесторів буде зосереджена на низці представників ФРС, які мають виступити на цьому тижні, щоб отримати підказки про те, що центральний банк США робитиме на своєму наступному засіданні з питань політики 19-20 вересня.
Японська єна зміцнилася на 0,03% до 146,18 за долар після падіння на 0,5% у п'ятницю після виходу даних із праці. Азіатська валюта торгується біля психологічно важливого рівня 145 із середини серпня, оскільки трейдери готові до будь-якої потенційної інтервенції.
Японія втрутилася на валютні ринки у вересні минулого року, коли долар піднявся вище 145 єн, що спонукало Міністерство фінансів купити єну та опустити пару назад приблизно до 140 єн.
Євро виріс на 0,05% до $1,0778, тоді як фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні $1,2596, піднявшись на 0,06% за день.
Австралійський долар додав 0,17% до $0,646 напередодні засідання Резервного банку Австралії щодо політики у вівторок, коли очікується, що він залишиться на колишньому рівні. Опитування Reuters показало, що всі, крім двох із 36 економістів, заявили, що РБА збереже офіційну ставку на рівні 4,10% 5 вересня.
Центральний банк Канади має провести засідання на цьому тижні і, як очікується, збереже ставки. Канадський долар не змінився на рівні 1,36 за долар.
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