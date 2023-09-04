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Індекс S&P 500 закрився зростанням, оскільки дані про зайнятість посилюють оптимізм щодо підвищення ставок
07:00 04.09.2023 |
Індекс S&P 500 закрився в п'ятницю зростанням після того, як стрибок безробіття зміцнив очікування паузи у підвищенні відсоткових ставок цього місяця, тоді як акції стрімінгових компаній впали через суперечки щодо ставок між Disney і Charter Communications.
Звіт Міністерства праці показав, що рівень безробіття у серпні зріс до 3,8%, а зростання заробітної плати сповільнилося. Число робочих місць у несільськогосподарському секторі зросло більше, ніж очікувалося, хоча дані за липень були переглянуті у бік зниження до 157 000 нових робочих місць.
Ці дані доповнили нещодавні макроекономічні свідчення того, що Федеральна резервна система перемагає у боротьбі з інфляцією, та зміцнили очікування того, що центральний банк близький до завершення циклу підвищення процентних ставок.
«Ці дані свідчать про те, що ФРС стане миролюбнішою в міру того, як ми наближаємося до падіння. Якщо закінчення посилення настане раніше, ніж пізніше, це може призвести до суттєвого ралі акцій», - сказав Кейт Бьюкенен, портфельний менеджер GLOBALT Investments. в Атланті.
Згідно з інструментом FedWatch CME, ф'ючерси на відсоткові ставки демонтрують, що трейдери вбачають 93% ймовірність того, що ФРС збереже відсоткові ставки без змін на своєму засіданні наприкінці цього місяця.
Акції Walt Disney впали на 2,4%, а акції Charter Communications впали на 3,6% після того, як компанії обмінялися думками щодо невирішеної угоди про дистрибуцію після того, як у четвер кілька каналів, включаючи ESPN, були відключені для клієнтів кабельного сервісу Charter's Spectrum.
Акції інших потокових компаній також упали: акції Warner Bros Discovery впали на 12%, Paramount Global втратили 9,5% а акції Fox Corp впали майже на 6%.
Найактуальнішою акцією в індексі S&P 500 була Tesla Inc: за сесію було продано акцій на суму 32,6 мільярда доларів. Акції впали на 5% після того, як виробник електромобілів знизив ціни на свої автомобілі Model S та Model X у США.
Індекс S&P 500 піднявся на 0,18% і закрився на позначці 4515,77 пунктів.
Індекс Nasdaq знизився на 0,02% до 14 031,82 пунктів, а промисловий індекс Dow Jones зріс на 0,33% до 34 837,71 пунктів.
З 11 галузевих індексів S&P 500 шість зросли, на чолі з енергетикою (+2,05%), за якою йшло зростання матеріалів (1,01%).
Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 8,9 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,4 млрд акцій за попередні 20 сесій.
За тиждень індекс S&P 500 виріс на 2,50%, індекс Dow додав 1,43%, а індекс Nasdaq піднявся на 3,25%.
Фондовий ринок США буде закрито у понеділок у зв'язку зі святом Дня праці.
Акції Broadcom впали на 5,5% після того, як виробник чіпів спрогнозував, що виручка в поточному кварталі виявиться нижчою за очікування, а акції Dell Technologies зросли на 21% після того, як виробник персональних комп'ютерів підвищив свої річні прогнози щодо виручки та прибутку.
Акції Lululemon Athletica зросли на 6% після того, як виробник одягу для йоги вдруге підвищив прогноз річного прибутку та виручки.
Акції Walgreens Boots Alliance впали на 7,4% після того, як аптечна мережа заявила, що генеральний директор Розалінд Брюер пішла у відставку.
Зростання випуску індексу S&P 500 перевищували падаючі у співвідношенні 2,1 до одного.
Індекс S&P 500 досяг 28 нових максимумів та 20 нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 84 нових максимуми та 90 нових мінімумів.
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