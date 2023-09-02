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Чистий продаж НБУ цього тижня зріс до $0,64 млрд, за серпень - до $2,36 млрд

23:57 01.09.2023 |

Фінанси

 

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) в останній тиждень серпня зріс до $638,3 млн із $589,1 млн тижнем раніше і $405,8 млн двома тижнями раніше.

Згідно з інформацією НБУ на його сайті, з 28 серпня до 1 вересня 2023 року купівля ним валюти впала до мізерних $0,15 млн, тоді як продаж зріс із $590,2 млн до $638,3 млн, востаннє такий продаж відбувся в лютому цього року.

На готівковому ринку долар за підсумками тижня подешевшав на 50 коп. - приблизно до 37,9 грн/$1 багато в чому завдяки дозволу Нацбанку вперше від початку війни продавати населенню безготівкову валюту на суму до 50 тис. грн на місяць в одному банку.

НБУ також повідомив, що в серпні обсяг його інтервенцій збільшився до $2,364 млрд із $1,933 млрд у липні і $1,798 млн у червні. Водночас обсяг зовнішнього фінансування в серпні істотно знизився, тому за підсумками місяця міжнародні резерви можуть також зменшитися з рекордного рівня $41,72 млрд, якого вони досягли за підсумками липня.

Загалом від початку цього року НБУ придбав на ринку $195,4 млн, тоді як продав $16 млрд 846,0 млн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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