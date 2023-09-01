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Нацбанк продав у серпні рекордний обсяг валюти за останні пів року

16:14 01.09.2023 |

Фінанси, Економіка

Нацбанк продав у серпні рекордний обсяг валюти за останні пів року

 

Національний банк України (НБУ) під час валютних інтервенцій у серпні продав $2,37 млрд, а купив - лише $0,01 млрд.

Таким чином, чистий продаж валюти Нацбанком за місяць склав $2,36 млрд - це найбільший показник із лютого 2023 року, коли продаж валюти перевищив купівлю на $2,43 млрд, свідчать дані на сайті регулятора.

З початку року НБУ продав $16,21 млрд, а купив лише $195,22 млн. Чистий продаж валюти склав $16,01 млрд.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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