Долар стабільний до євро і фунта, слабко знижується до єни в очікуванні даних про безробіття в США

Курс долара США практично не змінюється в парах з євро і фунтом стерлінгів, слабко дешевшає до єни, інвестори очікують статданих з американського ринку праці за серпень.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести основних світових валют, знижується під час торгів на 0,05%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,04%.

Пара євро/долар за даними на 14:37 кв у п'ятницю торгується на рівні $1,0844, як і на закриття попередньої сесії.

Звіт про ринок праці США за серпень буде оприлюднено о 15.30 кв у п'ятницю. Аналітики прогнозують, що зростання кількості робочих місць минулого місяця сповільнилося до 170 тис. зі 187 тис. у липні, а безробіття залишилося на рівні 3,5%.

Ознаки ослаблення ринку праці можуть стати аргументом на користь припинення циклу посилення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) впритул наблизився до моменту, коли ключові відсоткові ставки сягнуть піку, проте все ще дуже далекий від того, щоб почати їх знижувати, заявив глава французького ЦБ і член керівництва ЄЦБ Франсуа Віллеруа де Гало.

Аналітики Morgan Stanley також не очікують нових підйомів ставок у єврозоні.

"Ми змінюємо свій прогноз і чекаємо від ЄЦБ паузи у вересні, - написали економісти банку під керівництвом Єнса Айзеншмідта. - Тепер ми вважаємо, що остаточне значення ставки (за депозитами - ІФ-У) становитиме 3,75%".

Ставку за депозитами було підвищено до цього рівня на минулому засіданні.

Курс фунта до долара зріс менш ніж на 0,1%, фунт торгується на позначці $1,2682 проти $1,2673 у четвер.

Долар у парі з єною подешевшав на 0,12% і коштує 145,36 єни проти 145,54 єни за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо юаня становить 7,2561 юаня проти 7,2583 юаня за підсумками торгів напередодні.

Народний банк Китаю (центробанк країни) оголосив про зниження нормативу обов'язкового резервування для валютних банківських депозитів на 2 відсоткових пункти - до 4% з 6%. Зміна набуде чинності 15 вересня, повідомляють у прес-релізі НБК.

Це перше зниження норми резервування за рік, а сам показник досяг мінімуму з 2006 року, пише South China Morning Post.