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АНАЛІТИКА

SEC відклала рішення за всіма заявками на спотовий біткоїн-ETF

 

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) відклала ухвалення рішення щодо заявок на біржові фонди BTC від WisdomTree, Invesco Galaxy, Valkyrie, VanEck, Bitwise Asset Management, Fidelity і BlackRock.

Згідно з документами SEC, регулятору необхідно більше часу для оцінки заявок на відкриття спотового біткоїн-ETF. Тим часом, BitWise відкликала своє клопотання.

Регулятор уточнив, що йому знадобиться мінімум 45 днів, щоб ухвалити рішення про схвалення або відхилення заявок. Нагадаємо, SEC ще не дала зеленого світла на створення біткоїн-ETF жодній компанії, посилаючись на можливість маніпулювання ринком і недостатній захист інвесторів.

У регулятора є загалом 240 днів з моменту першого розгляду заявок, щоб прийняти остаточне рішення про схвалення або відмову.

Ринок криптовалют відреагував падінням ціни біткоїна з $27 400 до $26 000 на момент написання, згідно з даними Coinmarketcap.

У липні 2023 року SEC офіційно запустила процес розгляду заявок на реєстрацію спотових біткоїн-ETF. Примітно, що аналітики Bloomberg оцінили ймовірність схвалення спотових біткоїн-ETF у 75%.


SEC відклала рішення за всіма заявками на спотовий біткоїн-ETF

Джерело: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin, США
 

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