Волл-стріт завершилася різноспрямовано, оскільки дані щодо інфляції вселяють оптимізм

Індекс S&P 500 закрився зниженням, а індекс Nasdaq зріс у четвер після того, як дані щодо інфляції в США збіглися з оцінками, підживлюючі очікування того, що Федеральна резервна система може призупинити посилення грошово-кредитної політики.

Індекс Nasdaq досяг найвищого рівня за більш ніж чотири тижні після того, як звіт Міністерства торгівлі показав, що індекс цін особистих споживчих витрат (PCE), який вважається за ключовим показником інфляції для центрального банку, зріс на 3,3% у липні в річному обчисленні, що відповідає очікуванням.

За винятком волатильних компонентів продуктів харчування та енергоносіїв, базовий індекс цін PCE зріс на 4,2% у липні порівняно з аналогічним періодом минулого року, що також відповідає оцінкам.

Очікування трейдерів про призупинення підвищення ставок на вересневому засіданні ФРС з політики залишилися на рівні 88,5%, тоді як їхні ставки на те, що центральний банк збереже відсоткові ставки незмінними у листопаді, становили 51%, згідно з інструментом FedWatch групи CME.

«Інвестори вважають, що ФРС залежить від даних, а дані говорять на користь ринку. Всі ці підвищення процентних ставок приносять свої плоди», - сказав Джейк Доллархайд, головний виконавчий директор Longbow Asset Management у Талсі, Оклахома.

Інвестори чекають на повніші дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі, які будуть опубліковані в п'ятницю, щоб отримати більшу ясність щодо ймовірного грошово-кредитного курсу ФРС.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій знизилася до 4,09%, що призвело до зростання акцій основних компаній росту, таких як Amazon, які зросли на 2,2%.

Найактуальнішими акціями в індексі S&P 500 були акції Tesla: за сесію було продано акцій на суму 27,7 млрд доларів. Акції виробника електромобілів зросли на 0,46%.

Акції Salesforce зросли на 3% після оптимістичних прогнозів виручки постачальника хмарного програмного забезпечення, оскільки він отримує вигоду від зростання цін та сталого попиту.

Щотижневі заявки на допомогу з безробіття за тиждень, що закінчився 26 серпня, впали до 228 000 порівняно з оцінками в 235 000 заявок, що стримує настрої інвесторів, йдеться у звіті Міністерства праці.

Дані послідували за меншим, ніж очікувалося, зростанням кількості робочих місць у приватному секторі в середу, що сигналізувало про послаблення ринку праці та призвело індекс S&P 500 до тритижневого максимуму закриття.

Індекс S&P 500 знизився на 0,16% і закрився на позначці 4507,66 пунктів.

Індекс Nasdaq додав 0,11% до 14 034,97 пунктів, а промисловий індекс Dow Jones знизився на 0,48% до 34 721,91 пунктів.

Усі три основні індекси повідомили про втрати у серпні, при цьому S&P 500 та Nasdaq зареєстрували перше щомісячне зниження з лютого.

За місяць індекс S&P 500 упав на 1,8%, індекс Dow упав на 2,4%, а індекс Nasdaq упав на 2,2%.

З 11 галузевих індексів S&P 500 сім знизилися в четвер, лідером став сектор охорони здоров'я (на 1,21%), за яким були втрати в секторі комунальних послуг на 1,03%.

Акції Dollar General впали на 12% після того, як дисконтний рітейлер знизив річний прогноз продажів в тих самих магазинах. Акції Rival Dollar Tree впали на 1,7%.

Похмурі виробничі дані з Китаю вдарили по акціях китайських компаній JD.com та Baidu, зареєстрованих у США, які впали на 2,2% та 1,6% відповідно.

Акції, що падають, в індексі S&P 500 перевищували число зростаючих у співвідношенні 1,8 до одного.

Індекс S&P 500 встановив 22 нових максимуми та чотири нових мінімуми; Nasdaq зафіксував 71 новий максимум та 101 новий мінімум.

Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 10,2 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,5 млрд акцій за попередні 20 сесій.