Долар упевнено дорожчає до євро та єни, дешевшає щодо єни

Долар США впевнено зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у четвер, дешевшає в парі з єною.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,37%, ширший WSJ Dollar Index - 0,16%.

Пара євро/долар за даними на 15:00 EET торгується на рівні $1,0869 порівняно з $1,0925 на закриття ринку в середу.

Нова порція статданих з єврозони, опублікована в четвер, підтвердила, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) перебуває в доволі складному становищі перед вересневим засіданням, оскільки економіка регіону слабшає, тоді як інфляція, як і раніше, залишається високою.

Попередні дані Статистичного управління Європейського союзу (Eurostat) показали несподіване збереження темпів інфляції в єврозоні в серпні на рівні попереднього місяця - 5,3% у річному вираженні. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав уповільнення зростання споживчих цін до 5,1%.

Тим часом, інфляція без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у єврозоні сповільнилася до 5,3% з липневих 5,5%, як і очікувалося.

Член виконавчої ради ЄЦБ Ізабель Шнабель заявила в четвер, що перспективи зростання в єврозоні є більш похмурими, ніж прогнозувалося в червні, тоді як інфляційний тиск залишається "вперто високим".

"У зв'язку з цим збереження достатньою мірою обмежувальної політики має вирішальне значення для своєчасного повернення інфляції до 2%", - ідеться в тексті її заяви, опублікованому на сайті ЄЦБ.

Увагу трейдерів у четвер спрямовано на дані про доходи і витрати американців за липень, що включають один з ключових індикаторів інфляції (індекс PCE). Міністерство торгівлі США опублікує цей звіт у четвер о 15:30 кв. м.

Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає прискорення темпів зростання індексу PCE в липні до 3,3% у річному вираженні з 3% у червні, індикатора базової інфляції (PCE Core), що не враховує зміну вартості продуктів харчування та енергоносіїв, - до 4,2% з 4,1%.

Фунт стерлінгів за даними на 15:00 кв торгується на рівні $1,2680 проти $1,2721 за підсумками торгів у середу.

Курс долара в парі з єною опустилася до 145,81 єни проти 146,25 єни напередодні. Курс долара до юаня становить 7,2871 юаня порівняно з 7,2847 юаня на закриття попередніх торгів.

