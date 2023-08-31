Європейські акції різноспрямовані; Дані щодо індексу споживчих цін єврозони в центрі уваги

У четвер європейські фондові ринки торгувалися різноспрямовано, оскільки інвестори перетравлювали дані щодо регіональної інфляції та наближалися ключові засідання щодо політики центральних банків.

О 03:30 за східним часом (07:30 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,4% вище, FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,1%, а CAC 40 у Франції впав на 0,1%.

Серпень добігає кінця, і він виявився важким для інвесторів, оскільки єврозона зіткнулася з різкішим, ніж очікувалося, скороченням ділової активності.

Індекс DAX може втратити 2,2% на місяць, CAC 40 нині знизився на 0,6%, а FTSE 100 знизився на 2,5%.

Інвестори зосереджені на публікації попередніх даних щодо споживчої інфляції в єврозоні за серпень, оскільки наближається наступне засідання Європейського центрального банку.

Дані з Німеччини та Іспанії в середу показали, що інфляція сповільнюється повільними темпами, що розчаровує.

Крім того, дані, опубліковані раніше в четвер із Франції, показали, що споживчі ціни в серпні зросли на 1,0% порівняно з попереднім місяцем, що означає річний приріст на 4,8%, що значно перевищує очікування.

Очікується, що індекс споживчих цін єврозони у серпні зросте на 5,1% у річному обчисленні, що є невеликим зниженням порівняно з липневими 5,3%, але дані з основних країн-членів вказують на потенціал зростання.

Президент ЄЦБ Крістін Лагард на прес-конференції, що відбулася за останнім засіданням банку, натякнула, що центральний банк регіону призупинить цикл підвищення ставок у вересні, але тепер це викликає сумніви.

Роздрібні продажі в Німеччині впали на 0,8% порівняно з попереднім місяцем у липні, річне падіння склало 2,2%, ілюструючи збитки, які агресивне посилення грошово-кредитної політики ЄЦБ завдало найбільшій економіці регіону.

М'якіші дані щодо економіки США зміцнили очікування ринку, що Федеральна резервна система призупинить цикл підвищення ставок у вересні принаймні на місяць.

Базовий показник PCE за липень буде опублікований пізніше того ж дня, і очікується, що він покаже невелике зростання на 0,2% порівняно з попереднім місяцем, тоді як, за оцінками, річні базові показники становитимуть 4,2% порівняно з 4 1%.

Що стосується корпоративних новин, акції UBS злетіли більш ніж на 6%, піднявшись до найвищого рівня з жовтня 2008 року, після того, як швейцарський банківський гігант заявив, що повністю поглине вітчизняний банк Credit Suisse, вирішивши не виділяти бізнес, одночасно збільшуючи його частку. Очікувана економія витрат перевищує 10 мільярдів доларів.

"Наш аналіз ясно показує, що повна інтеграція - найкращий результат для UBS, наших зацікавлених сторін і економіки Швейцарії", - заявив у своїй заяві генеральний директор Серджіо Ермотті.