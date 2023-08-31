ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 31.08.23

Згідно з оновленням переліку військової допомоги Німеччини Україні, за останній тиждень було передано 10 основних бойових танків Leopard 1A5 на додачу до ще 10 раніше і ще одну РЛС повітряного спостереження TRML-4D до двох уже наявних.