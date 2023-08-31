Євро росте на тлі інфляції, а долар скутий очікуваннями даних щодо робочих місць

У четвер євро втримався на рівні 15-річного максимуму щодо єни в очікуванні невтішних даних щодо інфляції в Європі, тоді як долар впав напередодні даних щодо споживання, інфляції та зайнятості, які можуть стати ще одним свідченням ослаблення економіки.

Незначно кращий, ніж очікувалося, огляд промислового виробництва в Китаї дозволив зберегти курс юаня, австралійського долара і новозеландського долара на стабільному рівні в торгівлі в Азії, хоча всі три валюти очікують на значне щомісячне падіння через побоювання з приводу економічного спаду в Китаї.

Австралійський долар торгувався на 0,2% вище, до $0,6485, а ківі, знизившись на 4% у серпні, тримався на рівні $0,5960. Юань торгувався на рівні 7,2895 за долар, втративши 2% за місяць.

Євро коливається на рівні $1,0922 після зростання на 0,4% у середу, коли вищі, ніж очікувалося, показники інфляції у Німеччині та Іспанії вказують на те, які досягнення загальноєвропейських показників очікуються у четвер.

Трейдери оцінили підвищену ймовірність підвищення ставок у Європі наступного місяця приблизно в 50-50, а євро досяг нового 15-річного максимуму в 159,76 за єну, хоча аналітики вважають, що подальше зростання вимагатиме суттєвого покращення економіки.

"Якщо більш слабкий долар ймовірний лише тоді, коли очевидні ознаки уповільнення зростання, то сильніший євро ймовірний лише тоді, коли нинішній зневіра щодо економіки ослабне", - сказав стратег Societe Generale Кіт Джакс.

Стерлінг, який пішов за зростанням євро, також твердо зміцнився до рівня 1,2723 долара, хоч і фунт стерлінгів, і євро також очікують падіння щодо долара у серпні.

Зростанню долара сприяли очікування того, що відсоткові ставки довше залишатимуться на підвищеному рівні, але цього тижня він знизився через проблиски зниження витрат і найму в США.

Індекс долара, хоч і зріс більш ніж на 1% у серпні, за тиждень упав на 1%.

Дані про особисте споживання в США та базовий показник PCE, який є ключовим показником інфляції Федеральної резервної системи, буде опубліковано пізніше у четвер.

Увечері Міністерство торгівлі знизило прогноз зростання у другому кварталі до 2,1% з оцінки 2,4%. Дані із заробітної плати у США вийдуть у п'ятницю, а дані другого рівня цього тижня, такі як кількість вакансій та кількість робочих місць у приватному секторі, вказують на м'якість.

"За останні три місяці кількість вакансій різко скоротилася", - сказав Стів Інгландер, керівник відділу валютних досліджень G10 у Standard Chartered. «Ми думаємо, що це продовжуватиметься, і можуть навіть відбутися подальші перегляди у бік зниження умов найму та вакансій (що дасть ФРС) достатньо причин сидіти склавши руки».

Прибутковість дворічних казначейських облігацій знизилася приблизно на 17 базисних пунктів (б.п.) до 4,888% цього тижня, а ф'ючерси на фонди ФРС передбачають близько 40% ймовірності підвищення на кінець року порівняно з приблизно 55% на початку тижня.

Відкат долара, поряд з обережністю щодо державного втручання, стабілізував єну. Цього місяця вона на 2,5% нижче за долар, а за рік - на 10%, але знайшла деяку підтримку в районі 146 єни за долар.

Дані Японії в четвер були неоднозначними: зростання роздрібних продажів на 6,8% у річному обчисленні дещо перевершило прогноз у 5,4%, але обсяги промислового виробництва впали. Поодинокий страйк в універмазі в Токіо, можливо, віщує підвищення заробітної плати, хоча розбіжності серед політиків дозволяють припустити, що до реакції ще далеко.

Востаннє долар торгувався на рівні 145,87 єни. Біткойн, який виріс цього тижня через рішення суду, яке зміцнило перспективи біржового фонду біткойнів, трохи знизився до 27 251 долара.