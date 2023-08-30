Долар стабілізувався до євро, перейшов до зниження в парі з фунтом

Курс долара США практично не змінюється в парі з євро, слабко знижується до фунта стерлінгів і зростає в парі з японською єною під час торгів у середу.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести основних світових валют, знижується під час торгів на 0,05%. Більш широкий WSJ Dollar Index додає 0,1%.

Пара євро/долар за даними на 14:50 кв. в середу торгується на рівні $1,0885 порівняно з $1,0882 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара підріс на 0,1% і досяг $1,2653 проти $1,2643 у вівторок.

Вартість долара в парі з єною зросла на 0,3%, до 146,34 єни проти 145,87 єни за підсумками минулої сесії.

Валютні трейдери оцінюють останні статдані зі США та єврозони, намагаючись зрозуміти, як вони можуть вплинути на політику Федеральної резервної системи та Європейського центрального банку.

Як повідомлялося, зведений індекс ділової та споживчої довіри в єврозоні в серпні опустився до 93,3 пункту з 94,5 пункту місяцем раніше. Індекс упав за підсумками четвертого місяця поспіль, а його значення стало мінімальним із листопада 2020 року.

Тим часом напередодні стало відомо, що кількість відкритих вакансій у США в липні становила 8,827 млн порівняно з 9,165 млн місяцем раніше. Це мінімальний показник за останні 28 місяців. Аналітики в середньому прогнозували підвищення до 9,465 млн.

Пізніше цього тижня буде оприлюднено значення індексу PCE Core, який уважно відстежує Федеральна резервна система під час оцінки ризиків інфляції, і звіт про стан американського ринку праці за серпень.