Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Стратегія розвитку фінсектору: інфляція до 15%, відхилення готівкового курсу від офіційного до 5%

11:00 30.08.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Реалізація нової Стратегії розвитку фінансового сектору під час війни передбачає індекс споживчих цін на рівні менше ніж 15% і можливі відхилення готівкового курсу гривні до долару від офіційного нижче 5%.

Такими є короткострокові індикатори реалізації Стратегії, опублікованої Нацбанком 29 серпня.

Згідно з документом, серед індикаторів також:

* проведення оцінки стійкості, включно з AQR і стрес-тестуванням банків,
* страхування воєнно-політичних ризиків
* впровадження комплексної системи оздоровлення, врегулювання неплатоспроможності та виведення з ринку неплатоспроможних установ (директива ЄС Bank Recovery and Resolution, BRRD).

Іншими індикаторами реалізації Стратегії під час війни визначено:

* доступність інструментів врегулювання непрацюючих кредитів (NPL),
* забезпечення фінансової та інституційної спроможності НКЦПФР,
* врегулювання ринку віртуальних активів,
* впровадження законодавчого регулювання інвестиційних рахунків і діяльності рейтингових агенцій у відповідність до вимог ЄС.

Реалізація Стратегії передбачає також формування дорожньої карти з відновлення надання фінпослуг на деокупованих територіях як частину плану деокупації територій України.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5160
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 11:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3455  0,14 0,38 38,1145  0,19 0,49
EUR 40,5345  0,10 0,24 41,5541  0,15 0,37

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес