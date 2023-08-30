Стратегія розвитку фінсектору: інфляція до 15%, відхилення готівкового курсу від офіційного до 5%

Реалізація нової Стратегії розвитку фінансового сектору під час війни передбачає індекс споживчих цін на рівні менше ніж 15% і можливі відхилення готівкового курсу гривні до долару від офіційного нижче 5%.

Такими є короткострокові індикатори реалізації Стратегії, опублікованої Нацбанком 29 серпня.

Згідно з документом, серед індикаторів також:

* проведення оцінки стійкості, включно з AQR і стрес-тестуванням банків,

* страхування воєнно-політичних ризиків

* впровадження комплексної системи оздоровлення, врегулювання неплатоспроможності та виведення з ринку неплатоспроможних установ (директива ЄС Bank Recovery and Resolution, BRRD).

Іншими індикаторами реалізації Стратегії під час війни визначено:

* доступність інструментів врегулювання непрацюючих кредитів (NPL),

* забезпечення фінансової та інституційної спроможності НКЦПФР,

* врегулювання ринку віртуальних активів,

* впровадження законодавчого регулювання інвестиційних рахунків і діяльності рейтингових агенцій у відповідність до вимог ЄС.

Реалізація Стратегії передбачає також формування дорожньої карти з відновлення надання фінпослуг на деокупованих територіях як частину плану деокупації територій України.