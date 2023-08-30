ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 30.08.23

Акції Nvidia зросли на 4,2% і закрилися найвищому рівні за всю історію. Акції Tesla зросли на 7,7% навіть після того, як регулюючий орган США направив виробнику електромобілів спеціальний наказ із питаннями щодо змін у системі моніторингу водія для його ПЗ Autopilot.