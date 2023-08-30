Азіатські акції підтримуються успіхами Волл-Стріт, Австралія зростає на тлі слабкого індексу споживчих цін

Більшість азіатських акцій виросли в середу, наслідуючи сильні сигнали Волл-стріт після того, як слабкі дані породили надії на менш агресивну політику Федеральної резервної системи, при цьому австралійські акції лідирували в зростанні на тлі м'якіших, ніж очікувалося, показників інфляції.

Індекси Волл-стріт напередодні закрилися зростанням після того, як дані щодо вакансій у США та споживчої довіри виявилися слабшими, ніж очікувалося, що піднімає ставки на те, що у ФРС буде менше економічних можливостей для подальшого підвищення відсоткових ставок.

Але на цього тижня буде опубліковано ще кілька економічних показників США, при цьому очікується, що дані про витрати на особисте споживання та зайнятість у несільськогосподарському секторі, зокрема, вплинуть на прогноз ФРС.

Акції технологічних компаній стали основними бенефіціарами послаблення побоювань щодо ФРС: індекси високотехнологічних бірж, включаючи південнокорейську KOSPI та гонконзьку Hang Seng, зросли на 0,7% та 0,6% відповідно. Сила у сфері технологій допомогла японському Nikkei 225 додати 1%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 також вказують на сильне відкриття, при цьому акції важковагових технологічних компаній слідуватимуть за своїми світовими аналогами.

Австралійський індекс ASX 200 показав у середу найкращий результат серед своїх аналогів, піднявшись більш ніж на 1% після того, як дані показали, що інфляція індексу споживчих цін (ІСЦ) у липні знизилася більше, ніж очікувалося.

Результати показали, що агресивне підвищення ставок Резервним банком Австралії минулого року тепер дає свої плоди, що, у свою чергу, дає центральному банку менше стимулів для подальшого підвищення процентних ставок.

Але окремі дані показали, що кількість дозволів на будівництво в Австралії знизилася в липні, тоді як обсяг будівельних робіт у другому кварталі також зріс менше, ніж очікувалося, що вказує на те, що високі відсоткові ставки та слабкі заощадження чинять тиск на ринок нерухомості країни. Очікується, що цього року економічне зростання Австралії також сповільниться, а відсоткові ставки досягнуть більш ніж десятирічного максимуму.