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Долар зализує рани після оприлюднення даних щодо ринку праці США; Австралійський долар падає, оскільки інфляція остигає
08:10 30.08.2023 |
У середу долар пережив різке падіння за півтора місяці, оскільки інвестори зробили ставку на те, що м'якіші, ніж очікувалося, дані щодо зайнятості в США знизять шанси на подальше підвищення ставок Федеральною резервною системою.
Японська єна коливалася близько 146 за долар після нічного відскоку від 10-місячного мінімуму на позначці 147,375, оскільки падіння прибутковості казначейських облігацій позбавило американську валюту підтримки.
Австралійський долар упав майже з двотижневого піку після того, як інфляція там знизилася сильніше, ніж прогнозували економісти у липні.
Китайський юань в офшорній торгівлі піднявся вище за 10-місячний мінімум після того, як центральний банк країни знову встановив набагато вищий, ніж очікувалося, офіційний середній рівень.
Криптовалюта Біткойн трохи знизилася після зростання більш ніж на 2000 доларів на попередній сесії і досягла майже двотижневого максимуму в 28 142 долари після рішення суду, яке може прокласти шлях до створення першого свого роду спотового біржового фонду біткойнів.
Індекс долара США, який вимірює валюту по відношенню до шести аналогів розвинених ринків, включаючи єну та євро, практично не змінився і склав 103,57 після падіння зі 104,36 за ніч, після різкого падіння в даних по вакансіях у США JOLTS до 2-1/2річний мінімум у липні.
"Оскільки трейдери тепер чутливі до більш слабких даних щодо США в надії на пікову ставку ФРС, я очікую, що ведмеді по долару накинуться на будь-які дані, що підтверджують звіт про зайнятість JOLTS", - сказав Метт Сімпсон, ринковий аналітик City Index. .
«Хоча це викликає хвилювання з приводу того, що прибутковість і долар США досягли максимуму, ми хотіли б виявити деяку обережність з огляду на те, що це було відповіддю на дані щодо зайнятості другого ешелону, і цього тижня вийде ще багато даних», кульмінацією якого стане щомісячний звіт у п'ятницю. Звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі, додав Сімпсон.
Прибутковість дворічних казначейських облігацій, найбільш чутлива до очікувань щодо грошово-кредитної політики, впала на цілих 18 базисних пунктів (б.п.) до 4,871%, а потім відновилася приблизно до 4,9% за години азіатських торгів.
Прибутковість 10-річних облігацій трималася поблизу мінімуму вівторка в 4,106%, рівня, який востаннє спостерігався 11 серпня, коливаючись на позначці 4,13%.
Долар коштував 146,14 єни, відновившись на 0,2% порівняно з вівторком.
Євро впав на 0,1% до $1,08675 після зростання на 0,56% за ніч.
Трейдери грошового ринку нині оцінюють у 86,5% ймовірність того, що ФРС збереже ставки на стабільному рівні 20 вересня, хоча шанси на підвищення ставок на наступному засіданні в листопаді наближаються до 50/50.
Інвестори нещодавно підвищили яструбині ставки ФРС на тлі потоку стійких даних. Голова ФРС Джером Пауелл заявив у п'ятницю, що подальше посилення може знадобитися для зниження все ще надто високої інфляції, але також пообіцяв діяти обережно.
Тим часом у липні інфляція в Австралії сповільнилася до 17-місячного мінімуму, що посилило аргументи на користь збереження ставок Резервним банком на стабільному рівні на засіданні з політики наступного тижня.
Австралійський долар упав на 0,46% після того, як дані перед останніми торгами знизилися на 0,17% до $0,64685.
Китайський юань трохи ослаб на офшорних ринках до 7,2929 за долар, але залишився значно вищим за мінімум 17 серпня в 7,3490 за долар.
Народний банк Китаю встановив офіційну середню точку для оншорних торгів на рівні 7,1816, що приблизно на 1000 пунктів вище за оцінку Reuters, що він робив щодня з середини місяця.
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