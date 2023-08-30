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Індекс S&P 500 різко зріс, дані про зайнятість посилюють оптимізм щодо процентних ставок

07:50 30.08.2023 |

Фінанси

 

У вівторок Волл-стріт різко зросла завдяки зростанню акцій Tesla, Nvidia та інших компаній з мегакапіталізацією після того, як скорочення щомісячних вакансій зміцнило очікування паузи у підвищенні процентних ставок Федеральною резервною системою США.

S&P 500 зафіксував найсильніший одноденний приріст з 2 червня, у той час як Nasdaq показав найсильнішу сесію з 28 липня, і обидва індекси закрилися на більш ніж двотижневих максимумах.

Різке зростання відбулося після того, як дослідження вакансій та плинності робочої сили (JOLTS), проведене Міністерством праці, показало, що кількість вакансій у липні становила 8,827 мільйона, падаючи третій місяць поспіль і сигналізуючи про послаблення тиску на ринку праці.

Інвестори також проаналізували звіт Conference Board, який показує, що довіра споживачів у США впала до 106,1 у серпні порівняно з очікуваннями 116.

Згідно з інструментом FedWatch групи CME, ф'ючерси на процентні ставки сигналізували про 87% ймовірність того, що ФРС збереже процентні ставки на своєму вересневому засіданні, і про 54% ймовірність того, що вона збереже ставки без змін до листопада.

«Інвестори думають: «Знаєте, що, можливо, підвищення відсоткових ставок дійсно позаду. Тож давайте знову купувати акції», - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій знизилася до 4,11%, тоді як прибутковість дворічних облігацій знову впала нижче 5%, після коливання біля цього рівня протягом останніх кількох сесій.

Зниження прибутковості підтримало зростання акцій: акції Nvidia зросли на 4,2% і закрилися найвищому рівні за всю історію.

Акції Tesla зросли на 7,7% навіть після того, як документи показали, що регулюючий орган США направив виробнику електромобілів спеціальний наказ із питаннями щодо змін у системі моніторингу водія для його програмного забезпечення Autopilot.

Nvidia і Tesla лідирували за оборотом на Волл-стріт: акції кожної компанії торгувалися на суму понад 33 мільярди доларів.

Alphabet отримала приріст на 2,7% завдяки ряду нових технологій штучного інтелекту та партнерствам, представленим материнською компанією Google.

Індекс S&P 500 піднявся на 1,45% і завершив сесію на позначці 4497,63 пунктів.

Індекс Nasdaq додав 1,74% до 13 943,76 пунктів, а промисловий індекс Dow Jones зріс на 0,85% до 34 852,67 пунктів.

Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 10,0 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,7 млрд акцій за попередні 20 сесій.

Усі 11 галузевих індексів S&P 500 зросли, на чолі з послугами зв'язку (на 2,46%), за якими був приріст на 2,35% у споживчих індексах.

Липневий звіт щодо кількості робочих місць у несільськогосподарському секторі, який вийде у п'ятницю, надасть інвесторам більше ясності про стан ринку праці. Увага також буде зосереджена на індексі витрат на особисте споживання, ключовому показнику інфляції ФРС, який вийде у четвер.

Відсутність яструбиних сюрпризів у коментарях голови ФРС Джерома Пауелла на симпозіумі в Джексон-Хоул минулого тижня підтримала акції в понеділок, оскільки тепер основна увага приділяється майбутнім економічним даним, щоб визначити, як довго центральний банк зможе утримувати відсоткові ставки на високому рівні.

Акції Catalent підскочили майже на 5% після того, як контрактний виробник ліків досяг угоди з інвестором-активістом Elliott Investment Management щодо проведення перевірки.

Акції Verizon та AT&T зросли більш ніж на 3% після того, як Citi підвищив рейтинг телекомунікаційних компаній до рівня "купувати" з "нейтрального".

Акції PDD Holdings, зареєстровані у США, зросли більш ніж на 15% після того, як китайська компанія електронної комерції перевершила прогнози виручки у другому кварталі.

Зростання випусків індексу S&P 500 перевищували падаючі у співвідношенні 8,2 до 1.

Індекс S&P 500 досяг 21 нового максимуму та двох нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 52 нових максимуми та 115 нових мінімумів.
За матеріалами: investing.com
 

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