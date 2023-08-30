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Біткоїн злетів вище $27 400 на тлі рішення суду у справі Grayscale проти SEC
23:51 29.08.2023 |
Федеральний суд постановив, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) повинна повторно розглянути заявку компанії Grayscale Investments на конвертацію трасту GBTC у спотовий біткоїн-ETF.
"Окружний суд Колумбії виніс рішення на користь Grayscale, що оскаржує відмову SEC на конвертацію GBTC в ETF. Спасибі всім, хто був з нами в цій подорожі, особливо - інвесторам. Ми вдячні за підтримку і схвалення. Далі наша команда юристів ретельно вивчить висновок суду", - прокоментував ситуацію CEO Grayscale Майкл Зонненштейн.
Суть ситуації
Grayscale Investments подала заявку на конвертацію свого фонду GBTC в ETF у жовтні 2021 року, але отримала відмову. У червні 2022 року компанія оголосила про те, що має намір судитися з SEC.
На тлі цього GBTC впав у зону дисконту. У вересні 2022 року вона становила 35%, у жовтні - понад 36%.
Пізніше комісія прокоментувала свою відмову. Вона дала розпливчасте пояснення, назвавши претензії Grayscale Investments необґрунтованими.
У липні 2023 року, після того, як кілька великих компаній подали заявки на реєстрацію спотових біткоїн-ETF, фірма попросила SEC одночасно схвалити їх.
Реакція ринку
На тлі цього біткоїн подолав позначку в $27 400, згідно з TradingView. До цього актив торгувався нижче $26 000:
Джерело: incrypted
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