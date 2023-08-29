Мінфін розмістив облігації внутрішньої позики на 7,3 мільярда

Міністерство фінансів 29 серпня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 7,26 мільярда гривень.

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу облігацій у гривні терміном обігу 12 місяців надійшло 176,63 мільйона гривень під 17,8% річних.

Від продажу ОВДП терміном обігу півтора року вдалося залучити 1,79 мільярда гривень під 18,35% річних.

Крім того, Мінфін розмістив трирічні облігації, які Нацбанк може внести до переліку бенчмарк-ОВДП, на 5,29 мільярда гривень під незмінні 19,18%.

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 141 142* 143 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000187207 Дорозміщення UA4000227656 Первинне розміщення UA4000228381 Номінальна вартість 1000 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 2 500 000 5 000 000 Дата розміщення 29.08.2023 29.08.2023 29.08.2023 Дата оплати за придбані облігації 30.08.2023 30.08.2023 30.08.2023 Дата оплати відсотків 04.10.2023 17.01.2024 08.11.2023 Дата оплати відсотків 03.04.2024 17.07.2024 08.05.2024 Дата оплати відсотків 02.10.2024 15.01.2025 06.11.2024 Дата оплати відсотків 07.05.2025 Дата оплати відсотків 05.11.2025 Дата оплати відсотків 06.05.2026 Дата оплати відсотків 04.11.2026 Розмір купонного платежу на одну облігацію 77.50 97.50 95.90 Номінальний рівень дохідності, % 15.50 19.50 19.18 Термін обігу (днів) 399 504 1 162 Дата погашення 02.10.2024 15.01.2025 04.11.2026 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 169 830 000 1 730 479 000 8 664 102 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 169 830 000 1 730 479 000 5 000 000 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 3 726 242 000 19 401 763 000 5 000 000 000 Кількість поданих заявок, шт. 6 32 35 Кількість задоволених заявок, шт. 6 32 26 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.80 18.35 19.25 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.80 18.30 19.00 Встановлена дохідність, % 17.80 18.35 19.20 Середньозважена дохідність, % 17.80 18.35 19.18 Надходження до бюджету 176 631 691.50 1 791 515 424.33 5 289 821 763.42

* - військові облігації

Як повідомлялося, упродовж січня - липня 2023 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 94,3 млрд (в еквіваленті) перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема у липні - на 13,77 млрд грн.

За даними Депозитарію НБУ, протягом перших семи місяців 2023 року уряд України отримав від розміщення ОВДП на аукціонах 227,42 млрд грн, $2,19 млрд та 640,9 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період направлено 141,64 млрд грн, $2,08 млрд та 529,8 млн євро.