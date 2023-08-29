Мінфін розмістив облігації внутрішньої позики на 7,3 мільярда

Міністерство фінансів 29 серпня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 7,26 мільярда гривень.
Як свідчать дані Мінфіну, від продажу облігацій у гривні терміном обігу 12 місяців надійшло 176,63 мільйона гривень під 17,8% річних.
Від продажу ОВДП терміном обігу півтора року вдалося залучити 1,79 мільярда гривень під 18,35% річних.
Крім того, Мінфін розмістив трирічні облігації, які Нацбанк може внести до переліку бенчмарк-ОВДП, на 5,29 мільярда гривень під незмінні 19,18%.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
| 141
| 142*
| 143
| Код випуску облігацій
| Дорозміщення UA4000187207
| Дорозміщення UA4000227656
| Первинне розміщення UA4000228381
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 4 000 000
| 2 500 000
| 5 000 000
| Дата розміщення
| 29.08.2023
| 29.08.2023
| 29.08.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 30.08.2023
| 30.08.2023
| 30.08.2023
| Дата оплати відсотків
| 04.10.2023
| 17.01.2024
| 08.11.2023
| Дата оплати відсотків
| 03.04.2024
| 17.07.2024
| 08.05.2024
| Дата оплати відсотків
| 02.10.2024
| 15.01.2025
| 06.11.2024
| Дата оплати відсотків
|
|
| 07.05.2025
| Дата оплати відсотків
|
|
| 05.11.2025
| Дата оплати відсотків
|
|
| 06.05.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 04.11.2026
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 77.50
| 97.50
| 95.90
| Номінальний рівень дохідності, %
| 15.50
| 19.50
| 19.18
|Термін обігу (днів)
| 399
| 504
| 1 162
| Дата погашення
| 02.10.2024
| 15.01.2025
| 04.11.2026
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 169 830 000
| 1 730 479 000
| 8 664 102 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 169 830 000
| 1 730 479 000
| 5 000 000 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 3 726 242 000
| 19 401 763 000
| 5 000 000 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 6
| 32
| 35
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 6
| 32
| 26
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 17.80
| 18.35
| 19.25
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 17.80
| 18.30
| 19.00
| Встановлена дохідність, %
| 17.80
| 18.35
| 19.20
| Середньозважена дохідність, %
| 17.80
| 18.35
| 19.18
|Надходження до бюджету
| 176 631 691.50
| 1 791 515 424.33
| 5 289 821 763.42
* - військові облігації
Як повідомлялося, упродовж січня - липня 2023 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 94,3 млрд (в еквіваленті) перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема у липні - на 13,77 млрд грн.
За даними Депозитарію НБУ, протягом перших семи місяців 2023 року уряд України отримав від розміщення ОВДП на аукціонах 227,42 млрд грн, $2,19 млрд та 640,9 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період направлено 141,64 млрд грн, $2,08 млрд та 529,8 млн євро.