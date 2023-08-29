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АНАЛІТИКА

Криптобіржа OKX прибрала рубль із P2P-платформи

 

Криптовалютна біржа OKX оголосила про те, що користувачі P2P-сервісу більше не зможуть вести взаєморозрахунки в російських рублях. Нововведення набуло чинності 29 серпня 2023 року.

«Користувачам із Росії, як і раніше, доступна можливість торгівлі іншими валютами», - зазначено в заяві біржі, - «Ми розуміємо, що це може вплинути на ваші торгові уподобання, і перепрошуємо за можливі незручності».

У коментарі одному з користувачів представник служби підтримки OKX так пояснив це рішення:

«Оскільки ми централізована біржа, ми зобов'язані дотримуватися фінансових регуляцій і законів, яким підкоряємося. Нам щиро шкода, що довелося вжити цих заходів».

Раніше з'явилася інформація про те, що в P2P-сервісі біржі ByBit відсутня можливість виведення коштів на рахунки підсанкційних банків «Тінькофф» і «Сбербанк», зазначають у Cointelegraph. Адміністрація платформи поки що це ніяк не прокоментувала.

Біржа KuCoin, імовірно, зробила аналогічні кроки. У групі майданчика в Telegram повідомляють про те, що P2P-сервіс платформи більше не підтримує зазначених контрагентів:

«У разі виявлення будь-якої активності, пов'язаної з P2P-транзакціями з цими двома банками, KuCoin буде використовувати свої повноваження для припинення дії вашого рахунку. Ми щиро шкодуємо про будь-які незручності, яких це може завдати вам».

KuCoin теж ніяк не прокоментувала цю інформацію.

Нагадаємо, раніше біржа Binance потрапила в епіцентр скандалу після того, як номінально прибрала з P2P-сервісу «Тінькофф» і «Росбанк». Після хвилі критики компанія все ж виправила ситуацію. Пізніше ЗМІ заявили, що фірма і зовсім розглядає можливість піти з РФ.

Криптобіржа OKX прибрала рубль із P2P-платформи

Джерело: incrypted
Ключові теги: bitcoin, Росія
 

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