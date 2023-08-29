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Долар слабко дорожчає до євро і фунта, впевнено зміцнюється в парі з єною

15:36 29.08.2023 |

Фінанси

 

Долар США слабко зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у вівторок, впевнено дорожчає в парі з єною.

Трейдери зайняли вичікувальну позицію перед публікацією низки важливих статданих, запланованих на цей тиждень. У середу буде оприлюднено переглянуті дані про динаміку ВВП США в другому кварталі, а також звіт про доходи і витрати американців, що включає один з ключових індикаторів інфляції (індекс PCE).

Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає прискорення темпів зростання індексу PCE в липні до 3,3% у річному вираженні з 3% у червні, індикатора базової інфляції (PCE Core), що не враховує зміну вартості продуктів харчування та енергоносіїв, - до 4,2% з 4,1%.

Крім того, в п'ятницю буде опубліковано звіт щодо американського ринку праці за серпень. Аналітики в середньому очікують збільшення кількості робочих місць у США цього місяця на 170 тис. і збереження безробіття на рівні 3,5%.

Серпневі дані про ситуацію на ринку праці будуть одним із ключових чинників, який вплине на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо ставки на вересневому засіданні.

Голова ФРС Джером Пауелл заявив у Джексон-Хоулі минулого тижня, що американський ЦБ не завершив боротьби з високою інфляцією і може в разі потреби знову підвищити ставку.

"Ми готові підняти ставку ще вище, якщо знадобиться, і маємо намір зберігати обмежувальну грошово-кредитну політику доти, доки не з'явиться впевненість у тому, що інфляція стабільно рухається вниз до нашої мети", - сказав Пауелл.

Курс євро до долара США за даними на 15:00 ЕЕТ у вівторок становить $1,0811 порівняно з $1,0822 на закриття попередньої сесії.

Вартість долара в парі з єною зросла до 147,06 єни проти 146,54 єни напередодні.

Фунт подешевшав до $1,2591 з $1,2602 за підсумками торгів у понеділок.

Заступник голови Банку Англії Бен Бродбент заявив у Джексон-Хоулі, що британському ЦБ, імовірно, доведеться утримувати високу ставку протягом відчутного періоду часу, щоб впоратися зі стійким інфляційним тиском.

Трейдери очікують, що Банк Англії підвищить ставку на 25 базисних пунктів (б.п.) з поточного рівня в 5,25% річних у вересні.

Пара долар/юань торгується у вівторок на рівні $7,2942 порівняно з $7,2905 напередодні.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,08%, ширший WSJ Dollar Index - 0,12%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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