Кабмін дозволив виводити за кордон валюту за послуги для ремонту доріг за кошти МФО

Кабінет міністрів розширив перелік послуг, робіт, прав інтелектуальної власності за операціями з імпорту яких Національному банку рекомендовано забезпечити здійснення переказів валютних коштів за кордон.

Відповідне рішненя Кабмін схвалив на засіданні уряду у вівторок, 29 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, перелік послуг, робіт, прав інтелектуальної власності, за імпорт яких Нацбанку рекомендовано забезпечити здійснення переказів, доповнено позицією:

* "Роботи з капітального ремонту та/або реконструкції автомобільних доріг та послуги з нагляду за виконанням таких робіт у межах контрактів, укладених в рамках реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) проєктів, замовником за якими є Агентство відновлення".