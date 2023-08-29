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Кабмін дозволив виводити за кордон валюту за послуги для ремонту доріг за кошти МФО

14:44 29.08.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Кабінет міністрів розширив перелік послуг, робіт, прав інтелектуальної власності за операціями з імпорту яких Національному банку рекомендовано забезпечити здійснення переказів валютних коштів за кордон.

Відповідне рішненя Кабмін схвалив на засіданні уряду у вівторок, 29 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, перелік послуг, робіт, прав інтелектуальної власності, за імпорт яких Нацбанку рекомендовано забезпечити здійснення переказів, доповнено позицією:

* "Роботи з капітального ремонту та/або реконструкції автомобільних доріг та послуги з нагляду за виконанням таких робіт у межах контрактів, укладених в рамках реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) проєктів, замовником за якими є Агентство відновлення".

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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