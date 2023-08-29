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АНАЛІТИКА

Обсяг 3-місячних депосертифікатів зріс ще на 6,4 млрд грн

13:28 29.08.2023 |

Фінанси

 

Національний банк України (НБУ) на 21-му аукціоні з розміщення тримісячних депозитних сертифікатів (ДС) у п'ятницю, 25 серпня, продав їх на 12,43 млрд грн, тоді як обсяг погашення ДС, розміщених на сьомому аукціоні 26 травня, становив 6,06 млрд грн.

Згідно з даними на сайті НБУ, внаслідок аукціону обсяг тримісячних ДС в обігу зріс на 6,37 млрд грн і сягнув 207,77 млрд грн, тоді як кількість покупців скоротилася до 31 з 38 на попередньому аукціоні.

Центробанк зазначив, що минулої п'ятниці обсяг продажу ДС овернайт також збільшився до 325,1 млрд грн із 306,9 млрд грн тижнем раніше.

Обсяг обов'язкових резервів з 11 серпня до 10 вересня становить 298,3 млрд грн, що на 5,3 млрд грн більше, ніж у попередньому періоді.

Як повідомлялося, Нацбанк 16 березня 2023 року заявив про рішення з 7 квітня знизити ставку за депозитними сертифікатами овернайт із 23% до 20%, але водночас розміщувати ДС на строк три місяці за обліковою ставкою 25% залежно від обсягу залучення банками депозитів на строк від трьох місяців.

Напередодні дебютного аукціону НБУ встановив для банків індивідуальні початкові ліміти купівлі тримісячних ДС на рівні 70% залишків вкладів фізосіб у нацвалюті, які були в цих фінустановах на 4 квітня, з початковим терміном розміщення 93 дні і більше. Регулятор пояснив, що до початкового ліміту додається друга динамічна частина - помножений на мультиплікатор "3,0" приріст обсягу такого портфеля гривневих депозитів фізичних осіб строком від 93 днів після 4 квітня.

Банки можуть подавати заявки на купівлю тримісячних ДС як у НБУ, так і на міжбанківському ринку в межах зазначеного вище ліміту. Нацбанк розміщує їх щоп'ятниці.

НБУ також у середині червня повідомив про плани вивчити питання перегляду мультиплікаторів 3-міс. депосертифікатів у липні, однак відклав це питання на вересень.

Наприкінці липня Нацбанк знизив облікову ставку, а з нею і ставку за 3-міс. депосертифікатами з 25% до 22% річних, тоді як за сертифікатами овернайт ставку було зменшено з 20% до 18% річних.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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