Європейські акції зросли; Британський індекс лідирує на тлі падіння споживчої довіри у Німеччині

Європейські фондові ринки у вівторок торгувалися з підвищенням, причому лідирувала Великобританія після повернення з відпустки, навіть після того, як довіра споживачів у Німеччині ослабла.

О 03:40 за східним часом (07:40 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,4% вище, CAC 40 у Франції піднявся на 0,4%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 1,5%.

Споживча впевненість у Німеччині у вересні, ймовірно, залишалася слабкою, при цьому прогнозний індекс споживчого клімату GfK склав -25,5, як показали дані раніше у вівторок, трохи знизившись із переглянутого серпневого значення -24,6.

Домінуюча економіка Німеччини зазнає труднощів, страждаючи від спаду промислового виробництва, що поглиблюється. Дані минулого тижня показали, що найбільша економіка єврозони не зафіксувала жодного зростання у другому кварталі.

Проте європейські ринки сприйняли позитивні сигнали Волл-стріт, і ці успіхи поширилися на азійську торгівлю. Основний британський індекс лідирує, наздоганяючи зростання, яке спостерігалося у понеділок, коли Лондон був у відпустці.

Трейдери також очікують на публікацію даних про споживчі ціни за серпень, при цьому індекс споживчих цін єврозони, як очікується, зареєструє невелике зниження річного випуску до 5,1% з 5,3% у липні.

Наступне засідання Європейського центрального банку відбудеться у вересні, і цей економічний спад може спонукати центральний банк призупинити цикл посилення монетарної політики у вересні. Однак, оскільки інфляція все ще значно перевищує середньостроковий цільовий показник у 2%, ще одне підвищення на 25 базисних пунктів все ще є ймовірним до кінця року.

Сезон квартальної звітності поступово добігає кінця, але акції NN Group зросли на 10% після того, як голландський страховик заявив, що його становище капіталу покращилося за перші шість місяців 2023 року.

Акції Bunzl зросли на 3,7% після того, як британський дистриб'ютор товарів для бізнесу підвищив прогноз річного скоригованого операційного прибутку.

Акції UBS упали на 0,6% після публікації публікації швейцарським банківським гігантом. У четвер компанія опублікувала свій перший звіт про прибутки та збитки з моменту поглинання швейцарського конкурента Credit Suisse. Крім даних за другий квартал, які затримуються більш ніж на місяць через складність угоди, інвестори вивчатимуть будь-яку додаткову інформацію, щоб зрозуміти, як розгортається найбільший банківський порятунок із часів світової фінансової кризи. EUR/USD торгувалася на 0,1% вище за 1,0823.