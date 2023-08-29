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SEC назвала NFT цінними паперами у справі проти Impact Theory
10:52 29.08.2023 |
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила медіакомпанію Impact Theory у просуванні цінних паперів без реєстрації. Фірма використовувала NFT для залучення інвесторів, зібравши близько $30 млн.
2021 року Impact Theory випустила NFT-колекцію Founder's Keys. Компанія просувала проєкт із жовтня до грудня 2021 року. До зібрання увійшли токени трьох різних рівнів рідкості.
Регулятор заявив, що фірма позиціонувала проєкт як інвестицію в бізнес. Зокрема, вона гарантувала власникам високий прибуток і обіцяла великі перспективи.
У зв'язку з цим, згідно з постановою SEC, зазначені NFT мали риси інвестиційного контракту і, як наслідок, належать до цінних паперів. Просуваючи колекцію, компанія порушила федеральне законодавство в цій галузі.
«За відсутності винятку будь-яка пропозиція цінних паперів має бути зареєстрована. Без цього інвестори всіх типів позбавлені захисту, що надається їм розкриттям інформації та іншими гарантіями, передбаченими актуальним законодавством», - зазначила голова регіонального офісу SEC у Нью-Йорку Антонія Аппс.
Impact Theory погодилася виплатити штраф у $6,1 млн без визнання або спростування провини. Водночас компанія зобов'язується повернути всі кошти, отримані внаслідок просування колекції.
Після цього токени будуть знищені, а згадка про них - видалена з сайту і груп у соціальних мережах контрагента.
Це не вперше, коли SEC намагається взяти під контроль не тільки криптоактиви, а й інші сектори в галузі. Зокрема, регулятор намагався змінити визначення «біржі», щоб розширити свої повноваження на DeFi-протоколи.
Джерело: incrypted
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