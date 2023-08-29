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АНАЛІТИКА

Криптогігант Binance розглядає можливість повного виходу з Росії

 

Найбільша у світі криптобіржа Binance переоцінює свій російський бізнес, включаючи можливість повного виходу з колись важливого ринку, який перетворився на головний біль.

Про це пише The Wall Street Journal.

"Роглядаються всі варіанти, включаючи повний вихід", - заявив представник компанії в інтерв'ю газеті.

Минулого тижня WSJ повідомила, що Binance допомагає росіянам виводити гроші за кордон - попри те, що минулого року компанія заявила, що припинила роботу в країні, виконує вимоги західних санкцій і обмежила торгівлю на своїй платформі в Росії. Пізніше Binance обмежила P2P-торгівлю за участю російських банків, що потрапили під санкції.

Binance опинився в центрі тиску у США, який включає судові позови від регуляторів ринку цінних паперів, а також критику з боку таких політиків, як сенатор Елізабет Уоррен.

Binance визнала попередні порушення, але заявила, що змінила свої підходи і серйозно ставиться до дотримання правил. Раніше цього року компанія найняла Ноа Перлмана, колишнього керівника Morgan Stanley, на посаду керівника відділу комплаєнсу.

У понеділок Binance вирішила ще більше обмежити свій російський сервіс P2P-торгівлі, повідомивши користувачам в Росії, що вони не можуть обмінювати цифрові токени на іншу валюту, окрім рублів, як показало повідомлення, з яким ознайомилася WSJ.


Криптогігант Binance розглядає можливість повного виходу з Росії
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: bitcoin, Росія
 

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