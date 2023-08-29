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Ціни на золото досягли 3-тижневого максимуму по відношенню до долара, доходність падає
08:47 29.08.2023 |
Ціни на золото зросли майже до тритижневого максимуму у вівторок, переймаючи від певної слабкості долара і прибутковісті казначейських облігацій, оскільки ринки очікують низки ключових економічних показників США, які мають вийти цього тижня.
Цього тижня долар відступив від майже тримісячного піку на тлі деякої фіксації прибутку, тоді як прибутковість еталонних казначейських облігацій США також знизилася, подолавши 20-річні максимуми.
Золото отримало деякі "покупки безпечної гавані", оскільки інвестори стали сумніватися в тому, як зіграють публікації даних США цього тижня, враховуючи, що вони, ймовірно, вплинуть на траєкторію процентних ставок.
Це допомогло жовтому металу відновитися після нещодавніх п'ятимісячних мінімумів, тоді як спотові ціни також піднялися вище за ключовий рівень у 1900 доларів за унцію.
О 00:05 за східним часом (04:05 за Грінвічем) спотове золото виросло на 0,3% до $1925,51 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, зросли на 0,3% до $1953,25 за унцію.
Цього тижня ринки були зосереджені виключно на економічних показниках США, починаючи з даних споживчої довіри, які мають вийти пізніше того ж дня.
Переглянуті дані щодо валового внутрішнього продукту за другий квартал будуть опубліковані в середу, а дані щодо витрат на особисте споживання - кращий показник інфляції Федеральної резервної системи - будуть опубліковані в четвер.
Дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі за серпень закриють тиждень у п'ятницю.
Будь-які ознаки економічної стійкості, особливо інфляції та ринку праці, дають ФРС більше стимулу та можливостей для продовження підвищення відсоткових ставок - сценарій, який, як очікується, чинитиме тиск на золото.
Перспективи жовтого металу також залишаються невизначеними з огляду на те, що ставки в США залишатимуться високими протягом тривалого часу - тенденція, яку нещодавно підтвердив голова ФРС Джером Пауелл.
Хоча інвестори загалом очікують, що ФРС у вересні збереже процентні ставки на колишньому рівні, вони також відмовилися від будь-яких ставок на зниження процентних ставок цього року.
Серед промислових металів ціни на мідь зросли на тлі послаблення долара, тоді як ставки на додаткові заходи для стимулювання в Китаї також допомогли червоному металу.
Ф'ючерси на мідь зросли на 0,3% - до $3,8143 за фунт.
У повідомленнях китайських державних ЗМІ йдеться, що Народний банк розглядає можливість скорочення резервних вимог раніше, ніж очікувалося, і цей крок, як очікується, значно підвищить ліквідність найбільшого імпортера міді у світі. Також було відмічено, що китайські чиновники рекламують велику фінансову підтримку економіки, оскільки вона бореться із уповільненням відновлення після COVID.
Побоювання з приводу Китаю негативно позначилися на цінах на мідь на початку цього року, утримуючи їх значно нижче за рівень 4 доларів за фунт протягом більшої частини року.
Дані за індексом менеджерів із закупівель (PMI) по країні вийдуть у четвер та п'ятницю і, як очікується, проллють більше світла на ділову активність у країні. Аналітики прогнозують загалом слабкі показники за серпень.
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