Азіатські акції зростають, оскільки акції Китаю зростають на надіях щодо стимулювання економіки

Більшість азіатських акцій трохи зросли у вівторок, оскільки ринки чекають цього тижня шквалу ключових економічних показників, тоді як ралі китайських акцій продовжується другу сесію на тлі спекуляцій щодо додаткових заходів стимулювання.

Регіональні ринки сприйняли деякі позитивні сигнали з Волл-стріт, оскільки фондові індекси США завершили понеділок зростанням на тлі зміцнення акцій промислових та технологічних компаній. Це позначилося і на азіатській торгівлі, де акції регіональних технологічних компаній лідирували у ширшому зростанні.

У понеділок азіатські акції продемонстрували сильне зростання після того, як Китай вжив заходів, спрямованих на підтримку свого фондового ринку, який відчуває труднощі. Ринки тепер чекають нових заходів стимулювання найбільшої економіки регіону, оскільки вона щосили намагається підтримати зростання, що сповільнюється.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite підскочили більш ніж на 1% кожен, продовжуючи відновлюватись після мінімумів 2023 року, досягнутих минулого тижня.

У повідомленнях державних ЗМІ йдеться, що Народний банк Китаю (НБК) потенційно може зменшити вимоги до норм резервування раніше, ніж очікувалося, надавши місцевим ринкам більше ліквідності. Китайські чиновники також говорили про потенційну фінансову підтримку економіки.

На вихідних Пекін заявив, що, в рамках ширших заходів, спрямованих на допомогу місцевим акціям, удвічі знизить гербовий збір, який стягується під час торгівлі акціями в країні. Ці заходи допомогли спровокувати різке зростання місцевих акцій.

Зараз основна увага приділяється даним за індексом менеджерів із закупівель (PMI) по країні, які вийдуть у четвер та п'ятницю. Очікується, що ці дані дадуть більше сигналів про уповільнення економічного відновлення в країні, при цьому аналітики очікують, що на цьому тижні покажуть незначне поліпшення.

Гонконгський індекс Hang Seng показав найкращий результат серед своїх азіатських аналогів, піднявшись більш ніж на 2% завдяки технологічному розвитку, покращенню настроїв щодо нерухомості та збільшення активності укладання угод.

Акції забудовника Country Garden підскочили більш ніж на 4% після того, як Китай ввів додаткові заходи щодо підтримки сектора нерухомості, який відчуває труднощі. Фірма також запевнила інвесторів, що деякі з її ключових офшорних проектів все ще реалізуються, що допомагає послабити деякі побоювання з приводу дефолту.

Гонконгські акції виробника електромобілів BYD зросли більш ніж на 6%, збільшивши прибуток після того, як компанія уклала угоду на суму 2,2 мільярда доларів на придбання китайського мобільного бізнесу американського виробника Jabil. Прибуток BYD за перші шість місяців 2023 року також потроївся.

Зміцнення акцій технологічних компаній допомогло іншим азіатським біржам: південнокорейський KOSPI та тайванський зважений індекс зросли на 0,4%.

Азіатські ринки загалом зросли, оскільки цього тижня на ринки очікували нових економічних показників США.

Японський індекс Nikkei 225 зріс на 0,2%, хоча більший ріст був стриманий падінням на 0,7% акцій великовагової компанії Toyota Motor.

Автовиробник призупинив виробництво на 12 заводах через системний збій.

Оптимізм з приводу Китаю допоміг австралійському індексу ASX 200 додати 0,4%, як і ряд позитивних показників.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказали на помірно позитивне відкриття на тлі зростання акцій важковагових технологічних компаній.

Ринки залишалися в основному обережними напередодні даних щодо інфляції, ВВП та зайнятості в несільськогосподарському секторі США цього тижня, які, як очікується, впливатимуть на спрямування грошово-кредитної політики США.