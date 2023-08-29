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Волл-стріт закрилася зростанням, оскільки інвестори чекають на дані про зайнятість та інфляцію в США
07:58 29.08.2023 |
У понеділок Волл-стріт закрилася зростанням, при цьому акції 3M та Goldman Sachs виросли напередодні ключових даних щодо інфляції та зайнятості, які дадуть більше підказок про траєкторію процентних ставок Федеральної резервної системи.
Усі три основні фондові індекси зросли, оскільки інвестори переварили коментарі голови ФРС Джерома Пауелла, зроблені минулої п'ятниці, про те, що центральному банку США, можливо, доведеться ще більше підвищити відсоткові ставки, щоб забезпечити стримування інфляції.
В даний час увага зміщується до звіту за індексом цін на особисте споживання, ключовим показником інфляції для ФРС, який буде опублікований у четвер, та даними щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі, які мають бути опубліковані у п'ятницю.
"Той факт, що Пауелл не вийшов і не сказав нічого особливо яструбиного або особливо нервуючого ринки, довів, що це робить цей день свого роду ризикованим, навіть якщо він також не був відверто миролюбним", - сказав Росс Мейфілд. , аналітик інвестиційної стратегії у Baird.
Акції Nvidia зросли на 1,78% і стали акціями, що найбільше продаються в індексі S&P 500: акції виробника чіпів були продані на суму 31 мільярд доларів.
Акції інших компаній з мегакапіталізацією також зросли: акції Apple та Alphabet додали по 0,9%.
Акції 3M підскочили на 5,2% після повідомлення про те, що конгломерат попередньо погодився виплатити понад $5,5 млрд для врегулювання понад 300 000 судових позовів, які стверджують, що він продав військовим США несправні бойові беруші.
Акції Goldman Sachs додали 1,8% після того, як кредитор уклав угоду з продажу інвестиційно-консультаційного бізнесу фірмі управління активами Creative Planning LLC.
Індекс S&P 500 піднявся на 0,63% і завершив сесію на позначці 4433,31 пункту.
Індекс Nasdaq додав 0,84% до 13 705,13 пунктів, а промисловий індекс Dow Jones зріс на 0,62% до 34 559,98 пунктів.
Акції китайських компаній, зареєстрованих у США, включаючи JD.com, Baidu та Alibaba, зросли більш ніж на 2% після того, як Китай удвічі знизив гербовий збір на торгівлю акціями, щоб підтримати свій слабкий ринок.
Міністр торгівлі США Джина Раймондо обговорила стурбованість щодо обмежень для американських підприємств, включаючи Intel та Micron, з міністром торгівлі Китаю Ван Веньтао. Акції Micron зросли на 2,5%, а акції Intel - на 1,1%.
Число емітентів індексу S&P 500, що зростають, перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 5,5 до одного.
Індекс S&P 500 оновив 10 нових максимумів та 2 нових мінімуму; Nasdaq зафіксував 54 нових максимуми та 162 нових мінімуму.
Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 8,1 мільярда акцій порівняно із середнім показником 10,8 мільярда акцій за попередні 20 сесій.
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