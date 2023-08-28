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Бізнес отримав пільгових кредитів на 60 мільярдів від початку року
За минулий тиждень 397 підприємців отримали кредити за урядовою програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму 1,6 млрд грн. Із початку 2023 року банки видали бізнесу 17,6 тис. кредитів на 60 млрд грн.
Як ідеться в повідомленні Мінекономіки, загалом від початку дії програми в лютому 2020 року було видано 70,7 тис. кредитів на 227 млрд грн.
Найбільше підприємці взяли антикризових кредитів - 61 млрд грн та на антивоєнні цілі - 54,1 млрд грн. На рефінансування попередньо отриманих кредитів було видано 28,4 млрд грн, на поповнення оборотного капіталу - 27,2 млрд грн, на інвестиційні цілі - 16,6 млрд грн. Окрім того, аграрії отримали 33,8 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 3,5 млрд грн кредитів для поповнення обігових коштів.
Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах:
* сільського господарства (52%);
* торгівлі та виробництва (25%);
* промислової переробки (14%).
Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Полтавська області та місто Київ.
На сьогодні участь у програмі беруть 45 банків, найбільшу кількість кредитів видали "Приватбанк" (32,7 тис.), "Ощадбанк" (10,5 тис.) та "Райффайзен Банк Аваль" (5,4 тис.).
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