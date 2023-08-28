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Долар США слабо дешевшає до євро та єни
15:49 28.08.2023 |
Курс долара США демонструє помірне зниження до основних валют удень у понеділок, інвестори оцінюють виступи голів провідних центробанків світу, що відбулися минулого тижня, і заходи підтримки економіки Китаю.
Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести головних світових валют, зростає під час торгів на 0,03%. Більш широкий WSJ Dollar Index втрачає 0,05%.
Пара євро/долар за даними на 14:57 EET у понеділок торгується на рівні $1,0811 порівняно з $1,0796 на закриття попередньої сесії, євро додає близько 0,1%.
Курс фунта до долара торгується на позначці $1,2588 проти $1,2579 минулої п'ятниці.
Вартість долара в парі з єною перебуває на рівні 146,54 єни проти 146,45 єни за підсумками минулої сесії.
Учасники ринку продовжують оцінювати виступи глави Федеральної резервної системи Джерома Пауелла і голови Європейського центрального банку Крістін Лагард на економічному симпозіумі в Джексон-Гоулі минулого тижня.
За словами Пауелла, Федрезерв не закінчив боротьбу з високою інфляцією і може за потреби знову підвищити процентні ставки.
Лагард також заявила, що регулятор підвищить ставки до необхідного рівня і буде утримувати їх стільки, скільки буде потрібно для повернення інфляції до цільової позначки в 2%.
Курс долара щодо юаня становить 7,2934 юаня проти 7,2897 юаня за підсумками торгів минулої п'ятниці.
Як повідомлялося, влада Китаю оголосила про запровадження нових заходів стимулювання активності на ринках капіталу. Зокрема, гербовий збір для угод купівлі-продажу акцій з понеділка зменшено вдвічі, передає агентство "Сіньхуа" з посиланням на міністерство фінансів і Державне податкове управління країни.
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