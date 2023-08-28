Небанківський фінсектор України у II кв. продемонстрував повільне відновлення - огляд НБУ

Небанківський фінансовий сектор у другому кварталі 2023 року змінювався різноспрямовано, у більшості сегментів обсяги активів зросли, окрім фінансових компаній, які втратили активи через зменшення кількості установ, повідомляється в оприлюдненому на сайті Національного банку України (НБУ) огляді небанківського фінансового сектору.

В огляді зазначено, що страховий сектор був прибутковим. Обсяги страхових премій дещо збільшилися порівняно з першим кварталом, переважно в ризиковому страхуванні. Доходи від інвестиційної діяльності страховиків надалі зростали.

Уперше від початку повномасштабної війни кредитні спілки продемонстрували ознаки оновлення: їхні активи та кредитний портфель зросли, сформовано незначний прибуток.

Крім того, пожвавилася діяльність ломбардів: збільшилися обсяги кредитів, підвищилися доходи та поліпшилися показники рентабельності. Лише сегмент фінансових компаній знизив оберти порівняно з першим кварталом: зменшилися обсяги основних фінансових послуг, крім фінансового лізингу.

Регулятор зазначає, що в другому кварталі кількість надавачів небанківських фінансових послуг далі зменшувалася: із Реєстру виключено 38 фінансових компаній, вісім юросіб-лізингодавців, по сім страховиків і ломбардів, а також шість кредитних спілок. Більшість фінустанов залишила ринок, добровільно відмовившись від ліцензій.

Крім того, відповідно до вимог закону України "Про платіжні послуги" 16 фінкомпаній виключено з реєстру і в статусі платіжних установ включено до Реєстру платіжної інфраструктури. У квітні-червні було зареєстровано фінансову компанію та юрособу-лізингодавця.

Протягом другого кварталу 18 фінансових компаній і п'ять страховиків добровільно відмовилися від частини ліцензій. За рішенням регулятора анульовано частину ліцензій лише одній фінансовій компанії.

Окреслюючи перспективи та ризики небанківського фінсектору, НБУ наголошує на ухваленому в липні 2023 року законі України "Про кредитні спілки", що дасть змогу підвищити ефективність, фінансову стійкість та надійність установ. У зв'язку з цим кредитним спілкам слід підготуватися до нового ризикорієнтованого регуляторного підходу та впровадження системи завчасного попередження ризиків для швидкого реагування на можливі шоки.

Крім того, регулятор схвалив Концепцію реформування регулювання факторингу, що передбачає розмежування регулювання торговельного факторингу та операцій з фінансовою заборгованістю, запровадження державної реєстрації відступлення права вимоги, що дасть змогу поглибити ринок та сприятиме його прозорості.

Водночас НБУ зазначає, що із серпня поновлює виїзні перевірки надавачів небанківських фінансових послуг у сфері фінмоніторингу, санкційного законодавства та валютного нагляду.