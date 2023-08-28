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Найбільша криптовалютна біржа Binance заборонила росіянам купувати через p2p-сервіс будь-яку іноземну валюту

13:19 28.08.2023 |

Фінанси

 

Найбільша криптовалютна біржа світу Binance заборонила громадянам РФ продавати та купувати через свій P2P-сервіс будь-яку валюту, окрім рубля.

Як довго триватиме ця заборона, наразі невідомо поки що невідомо, передає The Moscow Times.

Зазначається, що російські громадяни почали активно використовувати P2P-сервіси криптобірж, включаючи Binance, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та запровадження економічних санкцій. Введені проти Росії обмеження ускладнили звичайні SWIFT-перекази.

Одними з перших із новими правилами Binance зіткнулися користувачі ігрових сервісів Steam, PlayStation та Xbox. Після початку війни в Україні купувати ігри за рублі на цих платформах стало неможливо, і гравці реєстрували турецькі облікові записи. За ігри розплачувалися лірами, які обмінювали на P2P-сервісі Binance.

Тепер при спробі здійснити операцію з іноземною валютою на Binance з'являється повідомлення: "Оберіть місцеву валюту для P2P-торгівлі. Це необхідно відповідно до правил роботи Binance для країни, яку ви вказали під час верифікації". Представники біржі поки не коментували це рішення.

У межах п'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії Binance у квітні 2022 року запровадив обмеження на суму володіння криптоактивами на понад 10 тис. євро для російських громадян. Однак через рік це обмеження було знято.

У березні 2023 року криптобіржа заблокувала можливість росіянам здійснювати операції з доларами та євро через свій P2P-сервіс. Таке рішення було продиктовано ухваленням десятого пакету європейських санкцій проти Росії.

Як повідомлялося, у травні Міністерство юстицій США розпочало нове розслідування проти Binance. Американська влада запідозрила, що за її допомогою росіяни оминають санкції.


Найбільша криптовалютна біржа Binance заборонила росіянам купувати через p2p-сервіс будь-яку іноземну валюту
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: bitcoin, Росія
 

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