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Акції технологічних компаній ведуть до зростання європейських акцій; Акції, пов'язані з Китаєм, зростають

13:10 28.08.2023 |

Фінанси

 

Європейські акції зросли в понеділок, причому акції технологічних компаній лідирували в зростанні після оптимістичного закриття на Волл-стріт і зростання акцій орієнтованих на Китай промислових підприємств, після того, як Пекін оголосив про заходи щодо надання допомоги своєму хворому на фондовому ринку.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 додав 0,6% після першого за чотири тижні зростання.

Акції технологічних компаній зросли на 1,1%, слідом за нічним ралі на Волл-стріт після виступу голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла на симпозіумі в Джексон-Хоул у п'ятницю. Це їхнє перше зростання за три сесії.

"Джексон Хоул не змінив нашу позицію щодо політики ФРС, дані, наявні на даний момент, вимагають паузи на наступному засіданні, і ринок стає впевненим у цьому", - сказав Георгіос Леонтаріс, директор з інвестицій HSBC у Швейцарії та регіоні EMEA.

Пов'язані з Китаєм сектори, такі як автомобілебудування та промисловість, додали 0,4% і 0,7% відповідно, після того, як міністерство фінансів країни заявило в неділю, що знижує мито у розмірі 0,1% на біржові торги, щоб оживити ринок. капіталу та підвищити довіру інвесторів".

«Враз ми скоротили вдвічі гербовий збір, що, безумовно, є позитивним втручанням, але водночас воно дуже мало сприяє підйому реальної економіки», - додав Леонтаріс з HSBC.

Акції найбільших компаній класу люкс LVMH, Kering і Hermes, орієнтованих на Китай, додали приблизно по 0,7% кожна.

Тим часом очікування щодо відсоткових ставок у єврозоні залишилися помірними після виступу президента Європейського центрального банку Крістін Лагард пізно ввечері в п'ятницю на симпозіумі в Джексон-Хоул.

Латвійський політик Мартінс Казакс заявив у суботу, що ЄЦБ, можливо, ще зарано призупиняти підвищення відсоткових ставок.

Банки єврозони додали 1,2%.

Опитування показало, що настрої серед німецьких експортерів у серпні ще більше погіршилися, хоча з'явилися ознаки поліпшення в хімічному секторі, що відчуває труднощі.

Прибутковість облігацій у єврозоні зросла після виходу багатьох економічних даних цього тижня, включаючи дані про зайнятість у США та дані щодо інфляції у Франції та Німеччині.

Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер також висловив аналогічні побоювання, заявивши, що він не очікує зниження процентних ставок у найближчі місяці.

В останні дні місяця для загальноєвропейського індексу STOXX 600 очікується найгірший місяць цього року, оскільки зростання прибутковості облігацій та погіршення настроїв щодо Китаю стримували зростання.

Сектор основних ресурсів, швидше за все, покаже найгірші результати цього місяця, тоді як більшість індексів фіксуватимуть щомісячні втрати.

Ринки у Сполученому Королівстві були закриті через літні банківські канікули.
За матеріалами: investing.com
 

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