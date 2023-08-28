ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 28.08.23

Курткогейт для Банкової навіть небезпечніший, ніж яйцегейт. Скандал уже вийшов за межі однієї угоди, про яку розповіла стаття на zn.ua 10 серпня і яка обговорювалася на парламентському комітеті 23 серпня. Випливло багато іншої інформації, яка вже грає проти Банкової.