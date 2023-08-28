Золото тупцює на місці, оскільки побоювання щодо діій ФРС зберігаються та очікуються нові дані

Ціни на золото в понеділок практично не змінилися, оскільки ринки перетравили яструбині коментарі Федеральної резервної системи, а цього тижня буде опубліковано безліч важливих економічних показників.

Голова ФРС Джером Пауелл попередив у п'ятницю, що відсоткові ставки в США можуть ще зрости, щоб приборкати стійку інфляцію - сценарій, який здебільшого поганий для золота.

Але втрати жовтого металу були дещо обмеженими з огляду на те, що на початку серпня ціни впали до п'ятимісячного мінімуму.

Золото продемонструвало стійке відновлення після недавніх мінімумів, хоча подальше зміцнення жовтого металу залишається під питанням через «яструбливий» прогноз щодо ставок у США. Зміцнення долара, який торгувався поблизу тримісячного максимуму, також чинило тиск на ринки металів.

Спотове золото о 00:33 за східним часом (04:33 за Гринвічем) залишалося незмінним на рівні $1915,11 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується, у грудні зросли на 0,1% до $1942,50 за унцію.

Пауелл також підтвердив у п'ятницю, що ФРС, ймовірно, утримуватиме процентні ставки в США на високому рівні протягом більш тривалого часу, оскільки нещодавня стійкість економіки дає центральному банку більше можливостей для цього.

Нині ринки очікують безлічі економічних показників найбільшої економіки світу цього тижня, включаючи дані щодо ВВП за другий квартал, інфляцію PCE та кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі.

Більш ранні дані щодо ВВП показали, що економіка США у другому кварталі зросла набагато більше, ніж очікувалося, що вказує на те, що активність не знизилася настільки сильно, як спочатку очікувала ФРС.

Цього тижня також буде опубліковано дані щодо кращого показника інфляції ФРС - витрат на особисте споживання. Очікується, що вони покажуть, що інфляція залишалася стабільною протягом липня.

Цього тижня також будуть опубліковані дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі за серпень, які покажуть стійкість ринку праці США, що зберігається.

Сила економіки у поєднанні зі стійкою інфляцією та стійким ринком праці дає ФРС більше можливостей для продовження підвищення відсоткових ставок або навіть утримання їх на вищому рівні протягом тривалого часу. Такий сценарій не обіцяє нічого поганого для золота з огляду на те, що вищі ставки збільшують альтернативну вартість володіння недохідними активами.

Серед промислових металів ціни на мідь зросли у понеділок, оскільки додаткові заходи стимулювання Китаю допомогли покращити настрої.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,4% - до $3,8042 за фунт.

На вихідних Китай оприлюднив додаткові заходи, спрямовані на підтримку своїх ринків акцій та нерухомості, що допомогло вселити певний оптимізм щодо можливого відновлення економіки країни.

На даний час увага зосереджена на низці показників індексу менеджерів із закупівель (PMI) найбільшого у світі імпортера міді, які мають вийти у четвер та п'ятницю. Очікується, що виробнича активність у Китаї у серпні скоротиться третій місяць поспіль.