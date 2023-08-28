Азіатські акції зростають, оскільки Китай підтримує фондові ринки

Більшість азіатських акцій різко зросли в понеділок, причому лідирували акції Китаю після того, як країна вжила додаткових заходів щодо підтримки своїх постраждалих фондових ринків, тоді як цього тижня увага звернена на ключові індикатори найбільших економік світу.

Оптимізм із приводу Китаю також допоміг ринкам частково ігнорувати яструбині сигнали голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, який заявив у п'ятницю, що процентні ставки в США потенційно можуть зрости далі, щоб приборкати стійку інфляцію.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли приблизно на 2,4%, а гонконгський Hang Seng додав 1,8% у понеділок. Ці троє найкраще просунулися в Азії.

На вихідних Китай оголосив про нові заходи щодо залучення інвесторів назад на свої постраждалі фондові ринки, насамперед за рахунок скорочення вдвічі гербового збору на біржові торги. Китайські біржі також зменшили маржинальні вимоги.

Цей крок призвів до того, що китайські індекси підскочили із найслабших рівнів за рік, хоча аналітики попереджають, що ралі, швидше за все, буде недовгим.

Акції нерухомості були одними із лідерів зростання, оскільки Пекін також послабив деякі обмеження на іпотеку.

China Evergrande Group стала єдиним винятком серед своїх конкурентів: акції забудовника впали на понад 80% після того, як її акції відновили торгівлю в Гонконгу після 17-місячної перерви.

Активність у сфері укладання угод також призвела до зростання акцій деяких китайських компаній: акції забудовника Country Garden Holdings, що відчувають труднощі, зросли майже на 8% після того, як він продав частку в проектів у Гуанчжоу, щоб підвищити рівень своїх коштів.

Акції виробника електромобілів BYD Co зросли на 2,7% після того, як його підрозділ уклав угоду щодо купівлі китайського мобільного бізнесу американської виробничої компанії Jabil Inc.

Оптимізм щодо Китаю сприяв зростанню азіатських ринків: японський індекс Nikkei 225 зріс майже на 2%, а південнокорейський KOSPI додав 0,8%.

Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,6%, оскільки дані показали, що роздрібні витрати залишалися високими протягом липня, що вказує на деяку економічну стабільність, незважаючи на високі відсоткові ставки в країні.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 свідчать про сильніше відкриття місцевих акцій.

Цього тижня ринки очікують виходу безлічі ключових економічних показників, включаючи дані щодо індексу менеджерів із закупівель (PMI) з Китаю, які вийдуть у четвер та п'ятницю.

Очікується, що виробничий сектор Китаю скоротиться четвертий місяць поспіль, що створить ще більше перешкод для економіки найбільшої економіки Азії.

Крім Китаю, на цьому тижні основна увага також приділяється даними щодо інфляції PCE у США та даними щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі, які, як очікується, дадуть більше сигналів для монетарної політики.