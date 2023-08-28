Долар ослаб, оскільки інвестори перетравлюють шлях «вище і довше»

У понеділок долар впав з 12-тижневого піку, оскільки трейдери зважували грошово-кредитну траєкторію США після того, як голова ФРС Джером Пауелл залишив відкритою можливість подальшого підвищення процентних ставок, тоді як єна коливалася поблизу найнижчого рівня за більш ніж дев'ять місяців.

У довгоочікуваній промові на щорічному симпозіумі з економічної політики в Джексон-Хоулі голова Федеральної резервної системи Пауелл пообіцяв обережно діяти на майбутніх засіданнях, зазначивши як прогрес, досягнутий в ослабленні цінового тиску, так і ризики, пов'язані з дивовижною силою економіки США.

«Ми будемо діяти обережно, вирішуючи, чи слід посилювати політику далі чи натомість залишити облікову ставку постійною і чекати на подальші дані», - сказав Пауелл у програмному зверненні.

"Завдання ФРС - знизити інфляцію до нашої мети в 2%, і ми це зробимо".

Індекс долара, який порівнює американську валюту із шістьма конкурентами, знизився на 0,115% до 104,05, але неподалік 12-тижневого максимуму 104,44, якого він досяг у п'ятницю. Торішнього серпня індекс зріс більш ніж 2% і перервав двомісячну смугу невдач.

Ринки очікують, що наступного місяця ФРС залишиться без змін, як показав інструмент CME FedWatch, із ймовірністю 80%, але ймовірність підвищення ставки на 25 базисних пунктів у листопаді зараз становить 48% проти 33% тижнем раніше.

«Як і раніше малоймовірно, що ми отримаємо підвищення ставок від ФРС у вересні, - сказав Кріс Вестон, керівник дослідницького відділу Pepperstone. - Але листопад обіцяє стати «живою» подією, коли дані можуть змінити очікування щодо відсоткових ставок». ."

"У той час як багато інших центральних банків G10 вже готові до тривалої паузи, ФРС, яка потенційно може знову піти на паузу в листопаді, підтримує долар", - сказав Вестон.

Серія сильних економічних даних США допомогла послабити побоювання з приводу рецесії, але оскільки інфляція все ще перевищує цільовий показник ФРС, деякі інвестори стурбовані тим, що центральні банки США довше утримуватимуть процентні ставки на підвищених рівнях.

Оскільки ФРС наголошує на важливості майбутніх економічних даних США, увага інвесторів цього тижні буде зосереджена на звітах із заробітної плати, базової інфляції та споживчих витрат.

"Якщо дані як і раніше демонструватимуть ослаблення напруженості на ринку праці та цінового тиску, то ФРС, ймовірно, закінчить цикл посилення ставок", - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег Національного банку Австралії. «Якщо дані не відповідають дійсності, слід очікувати подальшого посилення».

Єна ослабла на 0,03% до 146,45 за долар, що неподалік дев'ятимісячного мінімуму 146,64, якого вона досягла в п'ятницю, оскільки трейдери продовжують стежити за будь-якими ознаками втручання на валютний ринок з боку японської влади.

Банк Японії збереже свою нинішню надм'яку політику, оскільки базова інфляція в Японії залишається «трохи нижчою» за цільовий показник, заявив у суботу керівник центрального банку.

Тим часом євро та фунт стерлінгів відірвалися від двомісячних мінімумів, досягнутих у п'ятницю. Єдина валюта зросла на 0,04% до $1,0804, тоді як фунт востаннє торгувався на рівні $1,2599, піднявшись на 0,17% за день.

Австралійський долар виріс на 0,55% до $0,644, а новозеландський долар додав 0,32% по відношенню до долара США до $0,592.