Американські акції зросли, оскільки ФРС зважує інфляційні ризики, прибутковість стабільна

Світові фондові індекси в п'ятницю продемонстрували зростання, оскільки інвестори, відмахуючись від ставок на голубиний тон, знайшли втіху в збалансованому повідомленні Федеральної резервної системи про те, що боротьба з інфляцією не закінчена, але вона триватиме «обережно» у своїх наступних кроках.

У своєму виступі на конференції центрального банку в Джексон-Хоул, штат Вайомінг, голова ФРС Джером Пауелл заявив, що інфляція, як і раніше, надто висока, навіть незважаючи на недавні сприятливі показники, і що центральний банк США має суттєві можливості для відновлення цінової стабільності.

Але водночас Пауелл зазначив, що економічна невизначеність вимагає «гнучкої» грошово-кредитної політики і що ФРС діятиме «обережно» при ухваленні рішення про свій наступний політичний крок.

«Кожному було щось по-своєму. Якщо ви ведмідь, ви чули, як він казав, що ми збираємося запровадити обмежувальні заходи і можемо підвищити ставки», - сказав Девід Садкін, президент Bel Air Investment Advisors.

"Якщо ви оптиміст, - ви чули, як він сказав, - ми домагаємося прогресу в боротьбі з інфляцією, але все ще очікуємо, що вплив грошово-кредитної політики буде відставати, і ми можемо призупинити зростання".

Ці зауваження призвели до того, що американські акції коливалися між скромними прибутками та втратами, а потім підскочили вище до кінця сесії. Індекс Dow Jones додав 0,73%, S&P 500 зріс на 0,67%, а Nasdaq Composite додав 0,94%.

Зростання на Уолл-стріт сприяло зростанню світових акцій, а фондовий індекс MSCI All Country піднявся на 0,12%.

Проте інвестори в облігації США відмовилися від своїх ставок на підвищення ставок у листопаді та грудні після висловлювань Пауелла, хоча до вечора ранку прибутковість казначейських облігацій торгувалася поблизу рівня беззбитковості.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій залишалася стабільною на рівні 4,2314%, а доходність дворічних облігацій, що відображає очікування за процентними ставками, зросла до 5,0735%.

Європейські акції також відступили від раніше досягнутих результатів і завершили торги без змін, а євро в якийсь момент упав до найнижчого рівня з середини червня на очікуваннях того, що Європейський центральний банк може призупинити цикл посилення монетарної політики наступного місяця. До кінця дня євро компенсував свої втрати, впавши на 0,12% до $1,07965.

Політики ЄЦБ дедалі більше стурбовані погіршенням перспектив економічного зростання і набирають сили для паузи у підвищенні ставок, повідомляє Reuters з посиланням на джерела, які безпосередньо знайомі з ходом дискусії.

Ринки розділилися майже порівну щодо того, чи підвищуватиме ЄЦБ відсоткову ставку на своєму засіданні наступного місяця, порівняно з 60% ймовірністю підвищення ставки до того, як раніше цього тижня були опубліковані слабкі дані щодо активності.

Повідомлення Пауелла у п'ятницю збіглося зі змішаними сигналами інших представників ФРС напередодні конференції.

Президент ФРБ Філадельфії Патрік Харкер заявив CNBC, що сумнівається, що центральному банку доведеться знову підвищувати ставки, але також зазначив, що не готовий передбачити, коли може початися зниження ставок. Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллінз заявила на відеоканалі Yahoo Finance, що ставки можуть бути близькими до піку або піку, «але, безумовно, можливі додаткові підвищення».

Азіатські акції також виявили слабкі результати напередодні. Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI знизився на 1,2%.

Індекс долара США, який вимірює валюту по відношенню до кошика шести аналогів розвинених ринків, включаючи євро, також відмовився від попередніх досягнень і залишився без змін, піднявшись на 0,35% до 104,44, рівня, який востаннє спостерігався на початку червня.

"Зростання долара США сповільнилося завдяки європейській торгівлі, і долар трохи втратив позиції щодо деяких валют з високим коефіцієнтом бета, оскільки фондові ринки зміцнилися за сесію", - сказав Шон Осборн, головний валютний стратег Scotiabank.