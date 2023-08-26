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Чистий продаж НБУ цього тижня виріс до $589 млн
23:45 25.08.2023 |
Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) у четвертий тиждень серпня зріс до $589,1 млн з $405,8 млн тижнем раніше.
Згідно з інформацією НБУ на його сайті, з 21 по 25 серпня 2023 року купівля ним валюти залишилася на рівні близько $1,0 млн, тоді як продаж зріс з $406,7 млн до $590,2 млн.
На готівковому ринку долар перші три дні дорожчав, проте до кінця тиждень трохи подешевшав. Загалом за тиждень він зріс у ціні на 35 коп. - Приблизно до 38,4 грн / $ 1.
Всього з початку цього року НБУ придбав на ринку $195,2 млн, тоді як продав $16 млрд 207,6 млн.
Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в липні трохи підріс - до $1,946 млрд з $1,848 млрд у червні і $1,93 млрд у травні. Однак міжнародна фінансова підтримка становила минулого місяця близько $4,4 млрд. В результаті міжнародні резерви, що виросли в червень на 4,5% - до нового історичного максимуму $39,00 млрд, за підсумками липня додали ще 6,9% і встановили новий рекорд - $41,72 млрд.
З початку серпня інтервенції НБУ становили близько $1,806 млрд.
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