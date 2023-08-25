НКЦПФР готова допустити до обігу в Україні боргові цінні папери країн G7

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) за власною ініціативою допускатиме до обігу боргові цінні папери, емітентами яких є країни-члени G7: США, Канада, Італія, Велика Британія, Німеччина, Франція та Японія.

"Інформацію про іноземні боргові цінні папери, які можуть бути допущені НКЦПФР до обігу в Україні та щодо яких є зацікавленість з боку учасників ринків капіталу, а також інформацію про обмеження щодо обігу цих цінних паперів комісія планує отримувати від Національного депозитарію України", - йдеться в повідомленні регулятора в п'ятницю.

Зазначено, що станом на 24 серпня 2023 року загалом до обігу в Україні було допущено 516 цінних паперів іноземних емітентів, з яких 412 (індекс S&P 500) - за ініціативою комісії.