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Долар стабільний до євро, слабко зростає до єни та знижується до фунта
16:57 25.08.2023 |
Долар США загалом стабільний до основних світових валют у п'ятницю, учасники ринку чекають на виступ глави Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Павелла на економічному симпозіумі в Джексон-Хоулі.
Трейдери вважають, що Павелл на цьому заході окреслить, які чинники враховуватиме ФРС, ухвалюючи рішення про те, коли слід завершити підвищення базової процентної ставки й коли настане час для того, щоб розпочати її зниження.
Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,05%, ширший WSJ Dollar Index практично не змінюється.
Президент Федерального резервного банку (ФРБ) Філадельфії Патрік Гаркер заявив у Джексон-Хоулі в четвер, що ФРС, на його думку, вже підвищила ставку досить високо, щоб домогтися зниження темпів інфляції в США до рівня в 2% у найближчі роки.
Тим часом глава Бундесбанку Йоахім Нагель зазначив, що Європейському центральному банку (ЄЦБ) поки що не варто розглядати можливість припинення циклу підвищень процентних ставок.
"Мені здається, думати про паузу зарано, - сказав він. - Не можна забувати, що інфляція все ще становить близько 5%. Це надто багато. Наша мета - 2%, тому роботу ще не завершено".
Глава ЄЦБ Крістін Лагард також виступить у Джексон-Хоулі в п'ятницю.
Курс євро до долара США за даними на 15:03 EET становить $1,0805 порівняно з $1,0811 на закриття попередньої сесії.
Фунт подорожчав приблизно на 0,15% і торгується на рівні $1,2619 порівняно з $1,2601 напередодні.
Курс долара в парі з єною збільшилася на 0,1%, до 146 єн проти 145,84 єни за підсумками торгів у четвер.
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