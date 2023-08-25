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Попит на долари та євро впав: банки вдвічі скоротили ввезення в Україну готівкової валюти

16:43 25.08.2023 |

Фінанси

 

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у липні 2023 року, становив 322 млн доларів. Це більш ніж удвічі менше, ніж у червні (638 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Обсяг у доларах скоротився з 424 млн доларів до 217 млн доларів, обсяг у євро - 208 млн до 96 млн доларів.

Попит на долари та євро впав: банки вдвічі скоротили ввезення в Україну готівкової валюти

 

За даними НБУ, у липні з України вивезли 73 млн доларів, що на 20 млн доларів менше, ніж у червні (73 млн доларів).

Попит на долари та євро впав: банки вдвічі скоротили ввезення в Україну готівкової валюти
За матеріалами: РБК-Україна
 

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