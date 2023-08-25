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Попит на долари та євро впав: банки вдвічі скоротили ввезення в Україну готівкової валюти
16:43 25.08.2023 |
Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у липні 2023 року, становив 322 млн доларів. Це більш ніж удвічі менше, ніж у червні (638 млн доларів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
Обсяг у доларах скоротився з 424 млн доларів до 217 млн доларів, обсяг у євро - 208 млн до 96 млн доларів.
За даними НБУ, у липні з України вивезли 73 млн доларів, що на 20 млн доларів менше, ніж у червні (73 млн доларів).
За матеріалами:
РБК-Україна
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